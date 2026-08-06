Người đàn bà lập kênh TikTok để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

ANTD.VN - Cần tiền chi tiêu và trả nợ, Vy lợi dụng lập kênh TikTok của mình dẫn dụ các bị hại đầu tư để chiếm đoạt tiền của họ.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, trú ở xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Lý Kim Yến (SN 1994, ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo này mức án 18 năm tù và 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diễn biến phiên xử cho thấy, Nguyễn Dương Kiều Vy làm nghề lao động tự do và lập kênh TikTok “Kiều Vy Official” để chia sẻ các nội dung về khởi nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh. Do cần tiền chi tiêu và trả nợ các nhân, Vy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng thủ đoạn liên quan với Lý Kim Yến đưa ra thông tin gian dối vê khả năng phát triển kinh doanh, hứa hẹn các cơ hội đầu tư kinh doanh để hưởng lợi nhuận…

Ảnh minh họa.

Việc này nhằm khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền cho Vy, Yến và bị chiếm đoạt. Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-2028 đến tháng 12-2023, Vy một mình hoặc cùng Yến đã chiếm đoạt của 12 người bị hại tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Một trong số những người bị hại phải kể đến chị C. (SN 1995). Chị C. vốn là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty VN, chuyên kinh doanh trà sữa và cà phê. Thời điểm tháng 4-2023, chị C. đã mở 4 cửa hàng mang thương hiệu VN. Trên địa bàn Cần Thơ và có nhu cầu phát triển chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương hiệu VN.

Thông qua kênh Tiktok “Kiều Vy Official”, chị C. liên hệ nhờ Vy tư vấn việc phát triển kinh doanh, quảng cáo, thiết kế website cho chị C. và được nữ giám đốc thanh toán phí tư vấn đầy đủ.

Đến tháng 5-2023, do cần tiền tiêu và trả nợ, Vy nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị C. Bị cáo Vy đưa ra thông tin gian dối với chị C. về việc bị cáo có thể kết nối để nữ giám đốc ký 7 hợp đồng nhượng quyền cửa hàng VN với mức chi phí 400 triệu đồng.

Bị cáo còn nói dối về việc đã tìm được nhà đầu tư muốn ký độc quyền mở 100 cửa hàng VN ở các tỉnh miền Tây. Tin tưởng Vy, từ ngày 4-5 đến ngày 6-6-2023, chị C. đã chuyển khoản nhiều lần số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để bị cáo kết nối với các nhà đầu tư kể trên. Sau khi nhận được tiền từ nữ giám đốc, Vy không thực hiện cam kết mở hệ thống cửa hàng VN như đã hứa.

Tháng 3-2023, thông qua kênh Tiktok “Kiều Vy Official”, vợ chồng anh T. (SN 1991, ở Hà Nội) biết và kết bạn Zalo với Vy để trao đổi về hoạt động kinh doanh.

Thấy vợ chồng anh T. có nhu cầu đầu tư kinh doanh, Vy đưa ra các thông tin gian dối về chuyện kinh doanh rồi đề nghị vợ chồng anh T. chuyển tiền cho Vy để hợp tác kinh doanh, hưởng lợi nhuận với các hình thức khác nhau.

Nghe lời dẫn dụ, vợ chồng anh T. còn chuyển tiền cho Vy vay để đầu tư kinh doanh nhưng bị cáo không thực hiện việc đầu tư kinh doanh như hứa hẹn mà chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân. Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Vy đã chiếm đoạt của vợ chồng anh T. là hơn 4 tỷ đồng.

Đầu năm 2018, Yến làm nhân viên cho Vy. Thời điểm đó, Vy bắt tay với Yến để lừa tiền các nhà đầu tư bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về Dự án Hoa Xương Rồng, chuyên kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm từ thiên nhiên để thu hút nhiều người góp vốn vào dự án.

Biết dự án này không có thật, nhưng theo hướng dẫn của Vy, Yến đứng ra làm chủ dự án, đồng thời thành lập các công ty để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng đã chuyển hơn 765 triệu đồng để góp vốn nhưng Yến và Vy cầm tiền mà không hề có hoạt động kinh doanh nào như lời các bị cáo đã bịa ra.

Tại tòa, nhiều người bị hại bày tỏ bức xúc về hành vi phạm tội của các bị cáo. Họ cũng trình bày về nỗi thống khổ khi mắc lừa các bị cáo. Có người là mẹ đơn thân, chắt chiu mới dựng được mái nhà cho con rồi lại bị lừa đảo hết tiền.

Có người bị hại khác thì cho hay, khi chị này gần sinh nở, Vy vẫn yêu cầu bị hại “cắm nhà” để lấy tiền đưa cho bị cáo làm dự án. Khi bị hại sinh được 6 ngày, Vy tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt thêm 160 triệu đồng.

“Bị cáo lừa đảo tôi đến cùng. Ngoài việc buộc bị cáo phải hoàn trả tiền, cảnh báo những người nhẹ dạ để không bị sập bẫy lừa như chúng tôi”, lời một người bị hại. Trong khi đó, ở lời sau cùng, cả 2 bị cáo đều mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.