Giật mình áo nam các nhãn hiệu D&G, Gucci giá 80.000 đồng/ chiếc

ANTD.VN -Ngày 5-8, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi – Trưởng Công an xã Phù Đổng, TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐTCATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Công Thắng (SN 2004, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), về tội danh Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo điều tra, ngày 23-6, Công an xã Phù Đổng phối hợp Đội QLTT số 8 – Chi cục QLTT TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ CX3-1 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng,

Tại thời điểm kiểm tra Cơ sở kinh doanh quần áo đang hoạt động do Đinh Công Thắng làm chủ.

Đối tượng Thắng

Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện cơ sở kinh doanh đang bày bán hàng hóa là quần, áo nam các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu D&G; Gucci; Louis Vuitton; Dior; Nike và Adidas… đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng số hàng hóa gồm 2.575 sản phẩm; trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là hơn 264 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số quần áo vi phạm

Qua trao đổi với cơ quan chức năng, đại diện các nhãn hiệu D&G; Gucci; Louis Vuitton; Dior; Nike; Adidas tại Việt Nam cung cấp, xác định số hàng hóa nêu trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Đội Quản lý thị trường số 8 đã ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đến Công an xã Phù Đổng điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Thông tin với PV ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định trưng cầu giám định đề nghị Viện sở hữu trí tuệ quốc gia giám định hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và Yêu cầu định giá tài sản đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự xã Phù Đổng tiến hành định giá đối với số hàng hóa bị tạm giữ nêu trên.

Bản kết luận giám định sở hữu công nghiệp của Viện sở hữu trí tuệ quốc gia đã kết luận: Các sản phẩm quần áo nam gắn các nhãn hiệu D&G; Gucci; Louis Vuitton; Dior; Nike; Adidas là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Tại cơ quan công an, Đinh Công Thắng khai nhận toàn bộ 2.575 sản phẩm quần áo nam bị tạm giữ ngày 23-6 do Thắng mua trôi nổi trên thị trường từ đầu tháng 6-2026, sau đó tập kết tại cơ sở kinh doanh tại địa chỉ CX3-1 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng. Bản thân Thắng biết số hàng hóa trên đều là giả mạo nhãn hiệu. Thắng dự định bán ra thị trường và thu lợi nhuận từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/1 sản phẩm.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.