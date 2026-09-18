Nước ngập cô lập 2 hộ dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời hỗ trợ

ANTD.VN - Nhận tin báo về việc nước tràn vào nhà, cô lập 2 hộ dân tại thôn Thái Bình, xã Hòa Xá, TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương triển khai phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Sáng ngày 18-9-2026, người dân tại thôn Thái Bình, xã Hoà Xá thông tin đến Công an xã Hòa Xá và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH về tình trạng nước tràn vào nhà dân, khiến 2 hộ dân bị cô lập. Trong số những người cần hỗ trợ có các cụ Nghiêm Thị Hợp (SN 1948) và Phùng Văn Hùng (SN 1947) tuổi cao, sức yếu, không thể di chuyển ra khu vực an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương đưa người cao tuổi ra khỏi khu vực ngập úng

Khẩn trương gia cố tường rào

Phối hợp đưa người cao tuổi đến khu vực an toàn

Tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 35 và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36, Công an xã Hoà Xá đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực bị ngập. Trước diễn biến nước dâng, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với người cao tuổi, các cán bộ, chiến sĩ đã chủ động triển khai phương án hỗ trợ, đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập đến vị trí an toàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp chặt chẽ với Công an xã Hòa Xá và chính quyền địa phương, nắm tình hình, xác định các hộ dân cần hỗ trợ, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Việc kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện của Đội CC&CNCH khu vực số 35 và số 36 đã góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn do ngập lụt, nhất là đối với các hộ dân có người cao tuổi. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, chủ động ứng phó, hỗ trợ nhân dân trong các tình huống thiên tai, sự cố.

Trước tình hình mưa lớn, ngập úng còn có thể diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của chính quyền, chủ động bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng Công an khi phát sinh tình huống cần hỗ trợ.