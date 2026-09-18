Trao tặng bình chữa cháy cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Thư Lâm và hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH đồng thời trao tặng bình chữa cháy gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thư Lâm, Hà Nội.

Trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 20 đã tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tập trung hướng dẫn người dân nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong sinh hoạt gia đình, sử dụng điện, thiết bị điện, bếp và các nguồn nhiệt. Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng báo cháy, thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thư Lâm nhấn mạnh vai trò của việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho mỗi gia đình. Đồng chí mong muốn thông qua hoạt động, các hội viên phụ nữ và người dân thôn Châu Phong nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân cùng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại gia đình và khu dân cư.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn, sử dụng bình chữa cháy

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Châu Phong. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ các gia đình có thêm phương tiện chữa cháy ban đầu, chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Người dân thôn Châu Phong, xã Thư Lâm tham gia buổi tuyên truyền, huấn luyện

Sau phần tuyên truyền, người dân được cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 20 hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ, người dân được thực hành các thao tác cơ bản, từ cách tiếp cận đám cháy, rút chốt an toàn, tư thế cầm bình đến kỹ thuật phun chất chữa cháy, qua đó từng bước hình thành kỹ năng xử lý đám cháy ban đầu.

Đại úy Nguyễn Văn Huy – Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 20 phổ biến kiến thức về công tác PCCC&CNCH cho người dân

Thông qua hoạt động, người dân thôn Châu Phong được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ trong cuộc sống hằng ngày. Hoạt động cũng góp phần phát huy vai trò của lực lượng Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ và chính quyền cơ sở trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác PCCC, xây dựng khu dân cư an toàn, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.