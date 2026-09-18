Tăng cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp cho người khuyết tật

ANTD.VN - Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư nhấn mạnh tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo, cống hiến và tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát chính sách.

Chiều ngày 17-9, tại Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp rà soát, tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.

Người khuyết tật cần được hỗ trợ và có cơ hội để cống hiến

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị; Thể hiện rõ hơn cách tiếp cận coi người khuyết tật không chỉ là đối tượng được chăm lo, hỗ trợ mà còn là những người có quyền, có năng lực, có khát vọng và tiềm năng đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: MOH)

Trong dự thảo, quan điểm này đã được đề cập nhưng chưa được thể hiện đầy đủ trong phần mục tiêu. Vậy nên, cần nghiên cứu bổ sung những mục tiêu thể hiện rõ việc tạo điều kiện để người khuyết tật, nếu đáp ứng đủ điều kiện, có cơ hội tham gia học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo và cống hiến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như trong đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bộ y tế lưu ý Cục Bảo trợ xã hội tiếp tục rà soát dự thảo trên cơ sở các chiến lược, kế hoạch và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ thị có vai trò đôn đốc, tăng cường tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật đã có, không nên tạo ra những nội dung mới vượt quá phạm vi của các văn bản hiện hành mà chưa được nghiên cứu, đánh giá và xin ý kiến đầy đủ.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc cụ thể hoá tạo điều kiện để người khuyết tật và các tổ chức đại diện của người khuyết tật tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách liên quan trực tiếp đến người khuyết tật.

Để người khuyết tật tham gia từ xây dựng đến giám sát chính sách

Việc bảo đảm sự tham gia của người khuyết tật không chỉ được thể hiện ở khả năng đại diện mà còn cần được nhìn nhận trong toàn bộ quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách.

Người khuyết tật không chỉ là đối tượng được hỗ trợ, mà còn là chủ thể đóng góp cho xã hội. (Ảnh: Ánh Phương)

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh cần làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tạo điều kiện để người khuyết tật và tổ chức đại diện của họ tham gia thực hiện, giám sát chính sách.

Thứ trưởng đề nghị Cục Bảo trợ xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, bảo đảm nội dung thống nhất từ quan điểm, mục tiêu đến nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.