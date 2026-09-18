Mưa kết thúc, đồng bằng Bắc bộ hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng về cuối tuần

ANTD.VN -Cơ quan khí tượng thông tin, từ chiều qua đến sáng nay 18/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội mưa đã suy giảm nhanh chóng. Đến sáng nay 18/9, nhiều khu vực đã tạnh ráo hẳn, trời dứt mưa và hửng nhẹ.

Dự báo cho thấy, trung tâm mưa đã dịch chuyển dần lên khu vực miền núi phía Bắc thay vì khu vực đồng bằng Bắc bộ như những ngày trước. Theo đó, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ trời sẽ chỉ còn mưa rải rác trong ngày hôm nay 18/9. Từ ngày mai, trời hửng nắng nhẹ, nền nhiệt độ cũng tăng. Về cuối tuần và những ngày đầu tuần tới, Bắc bộ có nắng nhẹ, nền nhiệt tăng lên cao nhất từ 32-34 độ C.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Dự báo, trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ hôm nay 18/9 chỉ còn mưa rải rác, từ cuối tuần mưa kết thúc, trời hửng nắng nhẹ, nền nhiệt tăng

Ngoài ra, ngày 18/9, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Chiều và tối 18/9, khu vực Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm;

Khu vực cao nguyên Trung bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đáng lưu ý, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 17/9 đến 7 giờ ngày 18/9), khu vực các tỉnh/thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong ngày hôm nay, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.