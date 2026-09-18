ANTD.VN - Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm nhãn Peptric và một lô sản phẩm chăm sóc tóc Yara Professional Protein Shake do có công thức không đúng hồ sơ công bố.

Thu hồi toàn quốc 3 lô mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu thu hồi toàn quốc 3 lô mỹ phẩm do công thức không đúng hồ sơ công bố, trong đó một sản phẩm có nhãn dễ khiến người dùng hiểu nhầm là thuốc.

Lô mỹ phẩm thứ nhất bị thu hồi trên toàn quốc là Yara Professional Protein Shake, hộp 1 chai 200ml, số tiếp nhận Phiếu công bố 305936/26/CBMP-QLD, số lô BFA17Q1C3, ngày sản xuất 17/1/2026, hạn sử dụng 16/1/2029.

Sản phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N (phường An Lạc, TPHCM), chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nhà sản xuất là Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd (Trung Quốc).

Lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm này và trả lại cơ sở cung ứng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thu hồi; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty K&N có trách nhiệm thông báo thu hồi tới các nơi phân phối, sử dụng, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm thuộc nhãn hàng Peptric do Công ty TNHH Muse Medical (phường Xuân Hòa, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sản phẩm thứ nhất là Recovery Cell Cream, dạng tuýp 50g, số tiếp nhận Phiếu công bố 157141/21/CBMP-QLD, số lô QL148, hạn sử dụng 28/5/2027, nhà sản xuất New&New Co., Ltd.

Theo cơ quan quản lý, thành phần trên nhãn chính ghi thừa “Isononyl Isononanoate, Polysorbate 80, Glucose, Sorbitan Isostearate, Tremella Fucifomis Sporocarp Extract”; ghi thiếu “Ethylhexyl Isononanoate, C12-13 Pareth9, Tremella Fuciformis Mushroom Extract”.

Thành phần trên nhãn phụ ghi thiếu Arachidyl Glucoside. Ngoài ra, trên nhãn phụ sử dụng cụm từ "Kem tế bào phục hồi” gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Sản phẩm thứ hai là Cell Solution Snowflakes cell, loại chai 3ml x10 chai, 290021/25/CBMP -QLD, số lô J224, 2028.03.16, nhà sản xuất BioFD&C Co., Ltd, địa chỉ nhà sản xuất ở Hàn Quốc.

Thành phần trên nhãn chính ghi thiếu 1,2 - Hexanediol.

Lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; nhãn sản phẩm mỹ phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô mỹ phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Muse Medical phải gửi báo cáo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm trên; đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, công ty phải rà soát nhãn của các lô khác đã nhập khẩu của 2 sản phẩm trên. Nếu phát hiện lỗi tương tự, doanh nghiệp phải khẩn trương thông báo thu hồi và báo cáo kết quả rà soát, thu hồi trước ngày 29/9.

Sở Y tế TP. HCM có trách nhiệm giám sát Công ty Muse Medical thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/10.