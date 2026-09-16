Ánh sáng tri ân gửi những người một thời giữ bình yên Thủ đô và hậu phương người lính

ANTD.VN - Sáng 16-9, đông đảo hội viên Hội Cựu Công an nhân dân cùng các cán bộ, chiến sĩ và thân nhân đã được các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Ánh Sáng thăm khám, cấp thuốc và tư vấn phẫu thuật mắt miễn phí trong chương trình do Cụm thi đua số 5 Công an TP Hà Nội tổ chức.

Cán bộ Cụm thi đua số 5 - CATP trân trọng đón tiếp các đồng chí cựu CAND cũng như thân nhân đến khám mắt

Hoạt động ý nghĩa này do các đơn vị của Cụm thi đua số 5 - CATP gồm: Thanh tra Công an thành phố (Cụm trưởng), Báo An ninh Thủ đô (Cụm phó), Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Phòng An ninh kinh tế tổ chức.

Từ đầu giờ sáng, khuôn viên hội trường tại trụ sở 27 - 29 Phan Chu Trình đã rộn rã tiếng trò chuyện của những cán bộ công an hưu trí. Nhiều người mái đầu đã bạc trắng, bước chân chậm rãi phải nhờ con cháu đỡ tay, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui khi gặp lại đồng đội cũ và nhìn thấy sắc phục thân quen của lực lượng Công an Thủ đô.

Chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc và hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí do Cụm thi đua số 5 Công an TP Hà Nội phối hợp Bệnh viện Mắt Ánh Sáng cùng Phòng An ninh kinh tế tổ chức đã tạo nên một không gian đầm ấm nghĩa tình đồng đội.

Cán bộ các đơn vị Cụm thi đua số 5 - CATP hỗ trợ các cựu CAND và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đăng ký thông tin khám bệnh

Chăm sóc từng ánh mắt người lính già

Tại các phòng khám chuyên khoa dã chiến, hệ thống máy đo khúc xạ, máy sinh hiển vi soi đáy mắt vận hành hết công suất. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt Ánh Sáng kiên nhẫn hướng dẫn từng cụ già đặt cằm lên giá đỡ máy đo, tỉ mỉ kiểm tra thị lực, đo nhãn áp và rà soát từng tổn thương giác mạc.

Vừa bước ra khỏi bàn khám khúc xạ, bà Trần Thị Hợp (sinh năm 1954, nguyên cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội) cẩn thận cất túi thuốc và phần quà vừa nhận vào chiếc túi xách mang theo. Đôi mắt người nữ cán bộ hưu trí ánh lên sự phấn khởi.

Bà Hợp kể, mắt phải đã phải thay thủy tinh thể, chừng một năm trở lại đây, mắt trái bà giảm thị lực rõ rệt. Mỗi lần mở trang báo hay xem bản tin thời sự chừng mươi phút là hai mắt mỏi nhừ, nước mắt giàn giụa. Con cháu bận công tác suốt ngày, bản thân bà lại ngại cảnh chen chúc tại các bệnh viện lớn nên cứ lần lữa chưa đi khám.

Bà Trần Thị Hợp (sinh năm 1954, nguyên cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội) phấn khởi khi được khám mắt và tư vấn

Các y bác sĩ, tham gia sự kiện cũng rất nhiệt tình, chu đáo

Buổi khám bệnh về mắt, tư vấn, phát thuốc miễn phí diễn ra trong không khí tình cảm đầm ấm với những cái bắt tay, thăm hỏi của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước

"Nhận được giấy mời của đơn vị cũ, tôi phấn khởi đến từ sớm. Các bác sĩ thăm khám rất kỹ lưỡng, giải thích cặn kẽ hiện tượng thoái hóa thị lực ở tuổi già và chỉ bảo từng cách nhỏ mắt, vệ sinh mắt đúng cách. Cầm túi thuốc cùng phần quà trên tay, tôi thấy ấm lòng lắm. Rời vị trí công tác ngót hai mươi năm, nhưng mỗi lần công an thành phố tổ chức hoạt động tri ân, chúng tôi đều thấy mình được trân trọng, nhớ đến", bà Hợp xúc động tâm sự.

Tại các bàn khám bên cạnh, hàng trăm hội viên Hội Cựu Công an nhân dân cùng thân nhân gia đình cũng đang lần lượt qua các khâu kiểm tra thị lực. Điểm đặc biệt của đợt khám này là không chỉ khám cho các cán bộ, chiến sĩ mà còn có sự hiện diện của đông đảo người thân chiến sĩ, từ bố mẹ già đến vợ, chồng và con cái. Đây là chỗ dựa vững vàng nơi hậu phương để mỗi cán bộ chiến sĩ an tâm bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống bình yên.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Công an TP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 chia sẻ tại chương trình

Ban Tổ chức tặng quà, thăm hỏi các cựu CAND và thân nhân cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cụm thi đua số 5 - CATP cũng được khám, tư vấn miễn phí

Việc làm thiết thực xuất phát từ mệnh lệnh trái tim

Theo dõi sát sao từng khâu tiếp đón và thăm khám, Đại tá Đoàn Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Công an TP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 nhấn mạnh, hoạt động này nằm trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Đồng thời, đây là việc làm cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch số 415 ngày 18/8/2026 của Công an thành phố về đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm người chiến sĩ.

Đại tá Đoàn Đức Thắng cho biết, sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và người thân là nền tảng trực tiếp để toàn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đối với thế hệ đi trước, sự tri ân không nằm ở lời nói chung chung, mà cần bắt đầu từ những hành động chăm lo cụ thể tới đời sống thường ngày.

Mỗi đôi mắt của các bác cựu cán bộ được phát hiện sớm bệnh lý, mỗi nỗi lo âu về sức khỏe tuổi xế chiều của hậu phương chiến sĩ được giải tỏa kịp thời chính là cái đích thiết thực mà các đơn vị trong cụm hướng tới.

Bác sĩ Phạm Xuân Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Ánh Sáng chia sẻ tại chương trình

Cam kết đồng hành và hỗ trợ phẫu thuật

Đồng hành trực tiếp trong chương trình, Bác sĩ Phạm Xuân Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Ánh Sáng chia sẻ, người cao tuổi có nguy cơ rất cao mắc các bệnh lý như đục thủy tinh thể, glôcôm hay thoái hóa hoàng điểm. Trở ngại lớn nhất là tâm lý chủ quan, nhiều người xem việc mắt mờ dần là điều hiển nhiên của tuổi già nên bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả nhất.

Để phục vụ tốt chương trình, bệnh viện đã huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn vững vàng cùng dàn máy móc hiện đại đến tận nơi. Sau bước khám sàng lọc và cấp phát thuốc, những trường hợp phát hiện tổn thương thị lực nặng có chỉ định phẫu thuật sẽ được bệnh viện lập danh sách riêng. Phía bệnh viện cam kết hỗ trợ tối đa chi phí phẫu thuật cho các cựu cán bộ và thân nhân theo đúng chương trình đã thống nhất.

Các thân nhân cán bộ, chiến sĩ cũng rất phấn khởi với tình cảm, sự quan tâm của các đơn vị khi tham gia chương trình

Đây cũng là hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống các cán bộ, chiến sĩ

Bác sĩ Phạm Xuân Thu khẳng định, tham gia chương trình này vừa là trách nhiệm chuyên môn, vừa là sự tri ân chân thành của đội ngũ thầy thuốc đối với những người đã dành trọn thanh xuân bảo vệ trật tự an toàn xã hội cho Thủ đô.

Không khí thăm khám kéo dài rộn ràng và sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay. Lực lượng đoàn viên, thanh niên của Thanh tra Công an thành phố, Báo An ninh Thủ đô, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng Phòng An ninh kinh tế túc trực phân luồng, cẩn thận dìu từng bước chân của các bác cao tuổi và chuyển từng gói thuốc tận tay người nhận.

Khi ra về, nhiều cựu cán bộ nắm chặt tay lớp cán bộ trẻ đang công tác, ân cần dặn dò giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an Thủ đô. Buổi sáng khép lại trong sự ấm áp của tình đồng chí, để lại những ánh mắt sáng rõ hơn và sự an lòng cho những mái nhà hậu phương...