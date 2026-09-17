Hàng loạt trường đại học ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến

ANTD.VN - Các trường đại học ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn do mưa lớn gây ngập úng, giữ nguyên thời khóa biểu và nội dung học tập.

Mưa ngập nhiều tuyến phố Hà Nội, sinh viên nhiều trường đại học được chuyển sang học online ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Đầu giờ chiều ngày 17/9, Phòng Quản lý đào tạo Trường đại học Ngoại thương đã thông báo tới các giảng viên và sinh viên chính quy trụ sở chính Hà Nội về việc chuyển sang học trực tuyến.

Theo nhà trường, do tình hình mưa lớn gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, nhằm bảo đảm an toàn cho giảng viên và sinh viên trong quá trình di chuyển, nhà trường cho phép giảng viên chủ động thông báo hình thức học và đường link học trực tuyến tới sinh viên. Thời gian học thực hiện theo thời khóa biểu hiện hành.

Trường đại học Giao thông vận tải thông báo, tất cả các lớp học trong buổi chiều, tối 17/9 và các ca học trong ngày 18/9 tại cơ sở Hà Nội chuyển sang hình thức trực tuyến.

Nhà trường cho biết, thời gian, nội dung và khối lượng giảng dạy được giữ nguyên và yêu cầu các giảng viên không tự ý đổi giờ, ghép lớp, cho lớp nghỉ hoặc cắt giảm nội dung.

Đối với các học phần như: thực hành, thí nghiệm, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc các nội dung không thể tổ chức trực tuyến, đơn vị quản lý đào tạo sẽ phối hợp với các khoa, bộ môn bố trí học bù vào thời điểm phù hợp và có thông báo cụ thể.

Phòng Quản lý đào tạo Trường đại học Công đoàn thông báo tới toàn bộ sinh viên của trường về việc chuyển hình thức học tập để bảo đảm an toàn cho giảng viên và sinh viên do tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập úng nhiều điểm trong thành phố. Nhà trường cho tất cả các lớp chuyển sang học trực tuyến ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.