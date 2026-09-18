Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành về bữa ăn bán trú trường học

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã quyết định thành lập 4 Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, do 4 Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà kiểm tra bữa ăn bán trú tại một trường học

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027.

Theo Quyết định, thành lập 4 Đoàn kiểm tra liên ngành do 4 Phó Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn. Các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã trong thời gian từ ngày 20-9-2026 đến hết ngày 31-5-2027.

Các đoàn sẽ tập trung kiểm tra các nội dung: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng; quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú…

Cũng liên quan vấn đề này, cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm soát việc xây dựng, thực hiện và công khai thực đơn; bảo đảm thực đơn phù hợp với lứa tuổi, mức tiền ăn, yêu cầu về năng lượng và dinh dưỡng, phù hợp với phương án tổ chức bữa ăn và điều kiện thực tế của nhà trường. Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh trường hợp thực đơn công khai không thống nhất với thực tế tổ chức bữa ăn…