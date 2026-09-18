Xoá bục bệ, tháo dỡ các mái che, 'giữ sạch' trật tự đô thị tại ngõ 165 Thái Hà

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường triển khai các biện pháp chỉnh trang, xử lý vi phạm tại ngõ 165 Thái Hà, từng bước xây dựng không gian đô thị sạch, đẹp, thông thoáng.

Đảm bảo trật tự đô thị tại ngõ 165 Thái Hà

Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị

Sáng 18-9, các lực lượng Công an phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, công ty vệ sinh môi trường... đã tổ chức tháo dỡ, xóa bỏ các bục bệ bê tông tại khu vực ngõ 165 Thái Hà. Đây là khu vực trước đây từng hình thành chợ dân sinh, do đó trong thời gian dài có tình trạng người dân tận dụng không gian trước nhà để kinh doanh, buôn bán, đặt vật dụng, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và việc đi lại của người dân.

Tổng vệ sinh làm sạch tuyến ngõ

Cùng với việc xử lý các bục bệ, lực lượng Công an phường Đống Đa phối hợp cán bộ chuyên môn tuyên truyền, vận động các hộ dân, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị; kinh doanh đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không tự ý dựng mái che, đặt biển quảng cáo hoặc vật dụng gây cản trở giao thông.

Tháo dỡ các bục, bệ bê tông

Các hộ dân được nhắc nhở chủ động tháo dỡ những phần công trình, vật dụng lấn chiếm, trả lại diện tích vỉa hè dành cho người đi bộ. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

Sau khi hoàn thành việc xóa bục bệ, các lực lượng tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại khu vực ngõ 165 Thái Hà, thu gom rác thải, dọn dẹp những điểm tồn đọng, góp phần tạo diện mạo sạch sẽ, thông thoáng cho tuyến ngõ.

Rèn nếp chấp hành các quy định

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến xử lý, chỉnh trang không chỉ góp phần lập lại trật tự đô thị tại ngõ 165 Thái Hà mà còn hướng tới duy trì kết quả lâu dài. Công an phường Đống Đa cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng địa bàn văn minh, an toàn.