Hơn 2.000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ chủ động sống khỏe, rực rỡ tuổi hoàng kim

ANTD.VN - Ngày 17/9/2026, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Người cao tuổi tham gia chương trình được thăm khám sức khỏe miễn phí và tặng quà của nhà tài trợ Vinamilk, nhãn hàng Vinamilk Sure

Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Vinamilk Sure, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk; nhãn hàng Caryn, tập đoàn Diana Unicharm.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với người cao tuổi Thủ đô; đồng thời tạo cơ hội để người cao tuổi tiếp tục khẳng định vai trò, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tích cực đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Theo Kế hoạch số 11/KH-HNCTHN ngày 7/8/2026 của Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

Sự kiện cũng góp phần tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn mới.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai với chủ đề: “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Chủ đề nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống thân thiện, an toàn; chăm sóc toàn diện sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Điểm nhấn của lễ phát động là màn đồng diễn dân vũ với chủ đề “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”, quy tụ hơn 2.000 hội viên người cao tuổi đến từ 10 phường thuộc Cụm Thi đua số III, trên nền nhạc “Bài ca Người cao tuổi Việt Nam”, trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng.

Màn đồng diễn được xác lập Kỷ lục Việt Nam về màn đồng diễn dân vũ có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất, qua đó lan tỏa hình ảnh người cao tuổi Thủ đô sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, năng động và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và trao Giấy chứng nhận tại sự kiện.

Bên cạnh lễ phát động và màn đồng diễn, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người cao tuổi, trong đó có trao tặng 150 suất phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng các Bác sỹ đến từ Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Vinamilk, phòng khám An Khang tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, tặng các sản phẩm dinh dưỡng như sữa người lớn Sure Gold, sữa cao đạm ít béo Green Farm, sữa chua ăn thực vật yến mạch chanh dây xoài, sữa chua uống Probi, sữa đậu nành can xi và sữa đậu nành óc chó…cho người cao tuổi tham gia chương trình. Các hoạt động đầy ý nghĩa từ Vinamilk được người cao tuổi đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình.

Thông qua Lễ phát động, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống “Kính lão, trọng thọ”, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.