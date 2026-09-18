Đề xuất mới nhất về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh, căn cứ định giá đất

ANTD.VN - Tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, cơ quan soạn thảo đã đề xuất nhiều quy định mới về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và nguyên tắc, căn cứ định giá đất…

Về nguyên tắc, căn cứ định giá đất, Điều 77 dự thảo nêu rõ, giá đất do Nhà nước quyết định. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc: Trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục định giá đất;

Phải dựa trên dữ liệu đất đai và dữ liệu chuyên ngành có liên quan; Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ.

Cũng theo dự thảo, căn cứ định giá đất bao gồm: Mục đích, thời hạn sử dụng đất; Thông tin đầu vào để định giá đất; Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất; Quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá đất.

Như vậy, dự thảo Luật Đất đai đã sửa đổi xác định 4 nguyên tắc định giá đất của Nhà nước. Cụ thể, việc định giá đất phải bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục định giá đất; Việc định giá đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ.

Về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, điều 78 dự thảo nêu rõ, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng đối với các trường hợp tính các khoản thu ngân sách từ đất đai theo quy định của Luật này; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này;

Tính giá trị quyền sử dụng đất khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, cổ phần hóa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và các trường hợp mà pháp luật khác quy định áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất.

Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất là một trong các căn cứ để tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất. Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí.

Hệ số điều chỉnh giá đất là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất; điều kiện hạ tầng quy hoạch.

Bảng giá đất được sửa đổi, bổ sung khi có thay đổi địa giới đơn vị hành chính, tên khu vực, vị trí, tên đường, phố, đoạn đường trong bảng giá đất hoặc do yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và quản lý giá đất.

UBND cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất.