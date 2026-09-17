Mưa lớn kéo dài, Cảnh sát đường thủy tăng cường bảo đảm an toàn trên các tuyến sông

ANTD.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước trên sông Hồng dâng cao. Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã tăng cường tuần tra, phân luồng, cảnh báo và hỗ trợ phương tiện lưu thông an toàn qua các khu vực trọng điểm.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài làm mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy thay đổi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động giao thông đường thủy, với trách nhiệm quản lý 107 km đường sông với ba tuyến sông Hồng; sông Đuống và suối Yến Hương Sơn, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội xác định chủ động tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình tại các khu vực trọng điểm là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tăng cường tuần tra kiểm soát khi nước sông Hồng dâng cao.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến, tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao như bến khách ngang sông, bến khách dọc sông, bến thủy nội địa, khu vực tập kết, bốc xếp hàng hóa, khu vực neo đậu phương tiện và các khu vực dân cư ven sông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát đường thủy kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn, nhắc nhở, hướng dẫn chủ phương tiện, chủ bến chủ động phòng ngừa, gia cố hệ thống neo buộc, di chuyển phương tiện đến vị trí an toàn khi cần thiết.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

Cùng với tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý bến, chủ đầu tư và các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông đường thủy tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mưa lớn, nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh hoặc xuất hiện tình huống bất thường.

Tại các bến khách ngang sông, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định về số người được phép chở, trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; đồng thời chủ động yêu cầu tạm dừng hoạt động khi điều kiện thời tiết, thủy văn không bảo đảm an toàn.

Cảnh sát đường thủy Công an Hà Nội tăng cường kiểm tra tại các bến khách ngang sông

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát đường thủy còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân không hoạt động trên sông khi thời tiết diễn biến nguy hiểm; không đưa phương tiện vào khu vực có dòng chảy mạnh, nước xoáy hoặc có nguy cơ sạt lở; chủ động kiểm tra dây neo, thiết bị cứu sinh và đưa phương tiện đến vị trí an toàn khi mực nước có dấu hiệu dâng cao.

Đối với các bến khách ngang sông và phương tiện chở khách, yêu cầu bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định về số người được phép chở, trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; chủ động tạm dừng hoạt động khi điều kiện thời tiết, thủy văn không bảo đảm an toàn.

Trung tá Trần Văn Công cho biết thêm: "Trong điều kiện mưa lớn, nước sông lên nhanh, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát đường thủy không chỉ là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống phát sinh. Toàn đơn vị luôn duy trì trạng thái sẵn sàng của phương tiện, trang thiết bị phục vụ tuần tra, kiểm soát và cứu nạn, cứu hộ được kiểm tra, bảo đảm có thể sử dụng ngay khi cần thiết".

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tuyên truyền người dân vạn chài neo đậu tàu thuyền, di chuyển lên cao khi nước sông dâng cao.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, mực nước và tình hình dòng chảy để chủ động điều chỉnh phương án bố trí lực lượng. Những thông tin cảnh báo được truyền đạt kịp thời đến các phương tiện đang hoạt động trên sông, giúp người điều khiển phương tiện chủ động lựa chọn hành trình, tốc độ và khu vực neo đậu phù hợp.

Với việc quản lý hơn 100 km tuyến sông, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cũng tăng cường tuần tra bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Địa bàn do Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phụ trách có nhiều tuyến sông, khu vực giáp ranh, hoạt động vận tải hàng hóa và tập kết vật liệu xây dựng diễn ra thường xuyên. Đây cũng là điều kiện để một số tổ chức, cá nhân lợi dụng, sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, tự ý hoán cải, lắp đặt thiết bị bơm hút hoặc vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm soát phương tiện thủy và hoạt động tại các cảng, bến, bãi ven sông.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1 cho biết, trước tình hình mưa lớn xuất hiện với cường độ lớn, không để “cát tặc” lợi dụng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm soát phương tiện thủy và hoạt động tại các cảng, bến, bãi ven sông.

Với tinh thần “Chủ động từ sớm - ứng phó từ xa - cứu dân kịp thời - bảo đảm an toàn trên tuyến sông Hồng”, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa tai nạn, hạn chế thiệt hại do thiên tai và giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn Thủ đô, đó cũng là cụ thể hóa của phong trào thi đua Ba nhất trong toàn đơn vị.