Hà Nội ngập nhiều tuyến phố: Họp rút kinh nghiệm, rà soát ngay

ANTD.VN -Cơ quan quản lý về thoát nước cho biết, ngay trong chiều 17/9 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, rà soát các tồn tại, điểm nghẽn và thống nhất giải pháp điều chỉnh phương án vận hành, nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước tại Thủ đô.

Mưa lớn liên tục làm giảm khả năng tiêu thoát

Liên quan tới tình trạng nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu ngày 17/9, tối cùng ngày Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phát đi thông cáo để thông tin rõ về nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Theo đó ngay trong chiều 17/9, Trung tâm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, rà soát các tồn tại, điểm nghẽn và thống nhất giải pháp điều chỉnh phương án vận hành, nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước tại Thủ đô.

Về lý do Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, đơn vị này cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, từ sáng 14 đến 17/9, Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng.

Đến 14h ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực ở mức rất lớn, trong đó Yên Sở 600,3mm; Hai Bà Trưng 598,6mm; xã Vĩnh Thanh 531,2mm; xã Mỹ Đức 530,8mm; Cầu Giấy 473,2mm; Thanh Liệt 459,5mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 444,4mm; xã Phú Xuyên 434,8mm; Ô Chợ Dừa 433,4mm; Hoàn Kiếm 432,2mm và Hoàng Mai 424,1mm.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, nguồn tiêu ở mức cao, hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm chậm quá trình hạ mực nước trên hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam Hà Nội.

Mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô ngập trong sáng 17/9

Cụ thể, mực nước sông Nhuệ tại cầu Hà Đông ở mức 5,28m, vượt báo động 2 là 0,09m; sông Tích từ 8,33-8,64m, vượt báo động 3 từ 0,24-0,33m; sông Bùi 7,45m, vượt báo động 3 là 0,45m; sông Đáy 6,62m, vượt báo động 2 là 0,12m.

Đến 14h ngày 17/9, Hà Nội đã ngớt mưa, nhiều điểm úng ngập rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Đến thời điểm 24h00 ngày 17/9/2026 các điểm ngập như hầm chui số 5, 6, hầm chui km9+656 Đại lộ Thăng Long, cổng chào Nam An Khánh, Triều Khúc, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Xá… đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Đến 6h sáng nay 18/9, trên địa bàn thành phố theo phân cấp Sở Xây dựng quản lý hầu hết các điểm ngập đã rút nước, giao thông đi lại bình thường, chỉ còn 1 điểm ngập ở Nguyễn Trác (chân cầu HH2) ngập sâu 2 làn do mực nước sông Bùi đang dâng cao, dẫn đến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Theo Trung tâm, nguyên nhân chủ yếu do mưa liên tục, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn; mực nước trong cống, mương và các hồ Phùng Khoang, Đồng Bông 2 ở mức cao, làm giảm dung tích điều hòa và khả năng tiêu thoát.

Lưu lượng nước tập trung về đường Tố Hữu và hồ Đồng Bông 2 cũng vượt khả năng tiếp nhận, tiêu thoát tức thời của hệ thống hiện trạng.

Nước sông Bùi dâng cao khiến một số khu dân cư ở phía Tây bị ngập nhiều ngày nay

Trung tâm đã chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 2 để bơm tiêu ra sông Nhuệ, đồng thời duy trì lực lượng ứng trực, khơi thông cửa thu và phối hợp phân luồng giao thông.

Đến 14h ngày 17/9, khu vực Tố Hữu - Lương Thế Vinh đã hết ngập, giao thông đi lại bình thường.

Hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định

Cũng theo thông cáo, dù lượng mưa tích lũy rất lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước các nguồn tiêu ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định.

Tại khu vực Trung tâm và những nơi đã được đầu tư các công trình khẩn cấp, chống úng ngập cục bộ, không ghi nhận tình trạng úng ngập. Một số vị trí như Võ Chí Công, khu đô thị Ciputra chỉ xuất hiện nước láng nhẹ mặt đường trong thời gian mưa lớn và rút nhanh khi cường độ mưa giảm.

Trong khi đó một số vị trí thấp, trũng ở phía Tây và Tây Nam, thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ, rút nước chậm do mực nước sông Nhuệ duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, so với tình trạng úng ngập năm 2025, trung tâm cho biết nhiều công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Theo Trung tâm, trong đợt mưa vừa qua, các khu vực này rút nước nhanh hơn sau khi cường độ mưa giảm, thời gian rút phổ biến khoảng 30 phút đến 2 giờ.

Trung tâm đánh giá năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và tiêu thoát nước của hệ thống đã được cải thiện, góp phần giảm phạm vi, mức độ và thời gian úng ngập so với năm 2025.

Tuy nhiên trước nguy cơ xảy ra những trận mưa lớn, cực đoan vượt công suất thiết kế, Hà Nội cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình đầu mối, trục tiêu chính và hệ thống thoát nước, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam.