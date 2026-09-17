Các kỹ năng cần thiết về phòng cháy cho các cơ sở sử dụng LPG

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 19 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an xã Bát Tràng, Hà Nội phối hợp tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thiếu tá Trịnh Minh Tuân - Cán bộ tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH

Hội nghị nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho chủ cơ sở, người quản lý và người trực tiếp làm việc tại các cơ sở sử dụng LPG; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, phát hiện và khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Các đại biểu cũng được phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ một số vụ cháy, nổ, nhất là các vụ việc liên quan đến LPG, điện, hàn cắt kim loại và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Báo cáo viên hướng dẫn nhận diện đặc tính nguy hiểm cháy, nổ của LPG; nguyên nhân rò rỉ khí; biện pháp xử lý khi phát hiện rò rỉ; yêu cầu bảo đảm an toàn đối với bình chứa, dàn chai LPG, đường ống, van, dây dẫn và các thiết bị sử dụng LPG.

Các chủ cơ sở kinh doanh thực hành sử dụng bình PCCC dập tắt bình gas

Bên cạnh nội dung lý thuyết, Hội nghị chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực hành. Người tham gia được hướng dẫn kiểm tra, bảo quản và sử dụng bình chữa cháy xách tay; kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ liên quan đến LPG; thao tác xử lý đám cháy ban đầu, triển khai vòi chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và sơ cấp cứu người bị nạn.

Sau phần hướng dẫn, đại diện các cơ sở trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để xử lý tình huống giả định bình gas bị cháy. Qua thực hành, người tham gia được rèn luyện kỹ năng tiếp cận, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý sự cố bảo đảm an toàn.

Thông qua hội nghị, các cơ sở kinh doanh, sử dụng LPG trên địa bàn xã được nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; chủ động tự kiểm tra, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ.