Băn khoăn chất lượng rau, quả ngoài chợ, cử tri kiến nghị kiểm soát

ANTD.VN - Cử tri đề nghị có giải pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm khi một số loại rau, trái cây mua ngoài chợ để 2-3 ngày vẫn tươi, trong khi có loại nhanh hư hỏng.

Cử tri băn khoăn về vấn đề an toàn thực phẩm của rau, trái cây bán ngoài chợ

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, cử tri kiến nghị qua thông tin từ báo chí và thực tế mua sắm, nhận thấy một số loại rau, trái cây mua ngoài chợ nhanh bị úng, hư sau thời gian ngắn, trong khi có những loại để 2-3 ngày vẫn tươi.

Vì vậy, cử tri kiến nghị có giải pháp kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế cho biết theo Điều 63 Luật An toàn thực phẩm, rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý.

Hiện nay, việc quản lý thực phẩm (trong đó có rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả) được thực hiện theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản đến lưu thông.

Các cơ sở không được sử dụng chất, phụ gia, hóa chất không được phép hoặc sử dụng vượt mức quy định gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Về trách nhiệm quản lý, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua đã tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo chức năng được giao, tập trung vào đánh giá nguy cơ, giám sát và cảnh báo nguy cơ. Bộ cũng phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Bộ, việc sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, tăng hiệu lực quản lý và nâng cao khả năng kiểm soát nguy cơ an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, kinh doanh đến tiêu dùng.