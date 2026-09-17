Công an xã Tây Phương dốc sức giữ đê, ngăn nước tràn vào khu dân cư

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Công an xã Tây Phương, Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai gia cố đê điều, kiểm tra các điểm xung yếu, chủ động phương án tiêu thoát nước, phòng ngừa nguy cơ ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công an xã Tây Phương chủ động phối hợp các đơn vị khẩn trương triển khai phương án chống ngập úng

Tại các điểm xung yếu, đều được gia cố

Lực lượng Công an cơ sở nỗ lực đảm bảo an toàn cho nhân dân

Tại khu vực Trạm bơm Thủy Đức, xã Tây Phương, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, tổ chức kiểm tra thực địa, nắm tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó.

Các lực lượng tập trung gia cố những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời chủ động khơi thông dòng chảy, bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước hoạt động hiệu quả.

Tại khu vực Trạm bơm Thủy Đức, xã Tây Phương, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, tổ chức kiểm tra thực địa, nắm tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó. Trước nguy cơ nước dâng, các lực lượng tập trung gia cố những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời chủ động khơi thông dòng chảy, bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước hoạt động hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Tây Phương phối hợp phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại khu vực đê điều, trạm bơm và những vị trí có nguy cơ ngập úng. Những dấu hiệu bất thường về mực nước, tình trạng mái đê, các điểm sạt lở hoặc nguy cơ mất an toàn được kịp thời phát hiện, báo cáo để có phương án xử lý.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ đê điều, lực lượng Công an xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống mưa lũ; khuyến cáo các hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập úng chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi lại tại những vị trí nước sâu, chảy xiết và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Với phương châm “4 tại chỗ”, các lực lượng tại địa phương duy trì trạng thái sẵn sàng, chủ động nhân lực, phương tiện và vật tư cần thiết để xử lý các tình huống phát sinh. Công an xã Tây Phương cũng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng, chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong trường hợp phải di dời người dân hoặc triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Việc khẩn trương gia cố đê điều, bảo vệ khu vực Trạm bơm Thủy Đức và chủ động tiêu thoát nước được xác định là nhiệm vụ cấp thiết trong thời điểm mưa lớn diễn biến phức tạp. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, Công an xã và các lực lượng tại cơ sở góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ ngập lụt, bảo vệ an toàn cho nhân dân và tài sản, đồng thời bảo đảm ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tây Phương.