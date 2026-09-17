Từng bước công khai cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

ANTD.VN - Việc xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất từ Trung ương đến địa phương, kết nối với dữ liệu doanh nghiệp, sản xuất và lưu thông sẽ góp phần tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, cập nhật vi phạm và cung cấp thông tin cho người dân.

Siết quản lý bếp ăn tập thể

Bộ Y tế vừa có ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, về hoàn thiện quy định an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, suất ăn sẵn và nhà thầu cung cấp thực phẩm.

Theo đó, các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, cơ sở sản xuất thực phẩm và thức ăn đường phố đã được quy định tại tại Luật An toàn thực phẩm và các Nghị định của Chính phủ.

Siết chặt bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, cơ sở sản xuất thực phẩm và thức ăn đường phố (Ảnh minh họa Internet)

Theo quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm quản lý các bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn; cơ quan giáo dục và cơ quan y tế phối hợp quản lý, giám sát đối với các cơ sở giáo dục.

Theo Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các quy định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm, y tế trường học và tổ chức bữa ăn học đường.

Bộ Y tế phối hợp Bộ GD&ĐT tham mưu ban hành Nghị định 165/2026/NĐ-CP về bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục và hoạt động ngoại khóa. Quyết định 973/QĐ-TTg đặt mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở có tổ chức bữa ăn, dịch vụ ăn uống phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT cũng ban hành các văn bản tăng cường phòng ngừa ngộ độc, bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học và thức ăn đường phố; yêu cầu cơ sở giáo dục thường xuyên tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường, có sự tham gia của phụ huynh và phương án xử lý khi xảy ra ngộ độc.

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), nghiên cứu bổ sung quy định về suất ăn tập thể, điều kiện kinh doanh, lưu mẫu, xử lý sự cố và truy xuất nguồn gốc.

Bộ GD&ĐT cũng xây dựng Thông tư về giáo dục dinh dưỡng, tổ chức bữa ăn bán trú, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn.

Rõ trách nhiệm người đứng đầu, tăng hậu kiểm

Bộ Y tế cũng hồi đáp cử tri TP Hà Nội về công tác hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của người đứng đầu.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm được thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo đó, Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được phân công cho Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các cấp theo từng nhóm sản phẩm, ngành hàng và địa bàn quản lý.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm được thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn, chứng từ, sổ ghi chép hoặc thông tin phù hợp về nguồn gốc nguyên liệu; thực hiện lưu mẫu thực phẩm, phối hợp truy xuất nguồn gốc và xử lý sự cố theo quy định.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong trường học; Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, hộ kinh doanh thức ăn đường phố tại khu vực cổng trường và xử lý vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn học đường; Xây dựng kế hoạch và phương án xử lý kịp thời khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Cũng theo Bộ y tế, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện về an toàn thực phẩm tại đơn vị mình.

Trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đang nghiên cứu quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường trong việc lập danh sách, quản lý, kiểm tra cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và cơ sở cung cấp suất ăn tập thể.

Đồng thời, tiếp nhận phản ánh, phòng ngừa, xử lý sự cố và cập nhật thông tin vi phạm vào hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm.