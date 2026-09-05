Thước phim của Công an phường thức tỉnh sự chủ quan của phụ huynh

ANTD.VN - Lực lượng công an cơ sở ở Hà Nội đang mềm hóa công tác truyền thông bằng các sản phẩm hình ảnh có cốt truyện dung dị. Một đoạn phim ngắn của CAP Tây Hồ, Hà Nội vừa ra mắt về tình huống giao thông học đường đang cho thấy hiệu quả rõ rệt của phương pháp tiếp cận này.

Chiếc xe đạp điện mới, bóng loáng. Sự hớn hở của cậu nam sinh lớp 8. Nụ cười tin tưởng của người cha. Đầu cậu học trò hoàn toàn trống trơn, không có mũ bảo hiểm.

Đó là khung cảnh mở đầu đoạn video tuyên truyền an toàn giao thông do Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) vừa sản xuất. Không chọn bối cảnh hội trường với những hàng ghế xếp ngay ngắn, sản phẩm chọn góc nhìn trực diện ngoài đường phố.

Nút thắt của câu chuyện xuất hiện khi chiếc xe vừa dừng trước cổng trường, chạm mặt một Đại úy công an.

Viên sĩ quan không lớn tiếng quát nạt. Anh ra hiệu dừng xe, nhẹ nhàng hỏi han độ tuổi rồi nhấc điện thoại gọi thẳng cho phụ huynh. Người cha hốt hoảng mang chiếc mũ bảo hiểm màu trắng tới hiện trường.

Tại đây, cán bộ công an chỉ rõ một nghịch lý: phụ huynh sẵn sàng chi tiền mua phương tiện nhưng lại quên trang bị kỹ năng và ý thức an toàn cho trẻ. Tiếng "tách" của khóa mũ vang lên gọn lỏn dưới bàn tay người cha, khép lại tình huống căng thẳng bằng một dư âm nhẹ nhàng.

Cách làm truyền thông này mang lại hiệu ứng tâm lý khác biệt. Các bậc phụ huynh thường mang tâm lý phòng thủ khi nghe nhắc đến vi phạm của con cái. Tuy nhiên, khi đối diện với một thước phim đời thường, họ tự thấy hình bóng mình trong sự chủ quan của người cha trên màn ảnh. Thông điệp "Vì an toàn của con em chúng ta - hãy là người đồng hành đúng cách trên mỗi chặng đường" ngấm sâu một cách tự nhiên.

Đáng chú ý, dòng chữ nhỏ chạy ngang màn hình tiết lộ video có sự hỗ trợ sản xuất từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc Công an phường Tây Hồ ứng dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh sắc nét, góc máy đa dạng, kịch bản có cao trào cho thấy bước chuyển mình rõ nét về tư duy nghiệp vụ.

Truyền thông pháp luật không còn là việc sao chép văn bản luật lên loa phường. Nó đòi hỏi kịch bản, ánh sáng, âm thanh và trên hết là sự thấu hiểu tâm lý đám đông.

Lời dặn "Đi từ từ thôi con" của người cha cuối đoạn phim để lại sức nặng lớn. Cán bộ công an lùi lại một bước, nhường không gian cho hai cha con dắt xe đi cạnh nhau. Quà tặng ý nghĩa nhất cho đứa trẻ khi bước ra đường, cuối cùng, vẫn là sự đồng hành an toàn từ phía người lớn.