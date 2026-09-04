Công bố kế hoạch kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ

ANTD.VN - Hội đồng Y khoa quốc gia cho biết sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ trong năm 2027.

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Ngày 4/9, Hội đồng Y khoa Quốc gia thông tin về kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2027 đối với các chức danh gồm bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.

Đây là hoạt động được triển khai theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch điều chỉnh hoạt động năm 2026-2027 của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo kế hoạch, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Kỳ thứ nhất dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 1/2027.

Kỳ thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 12/2027, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào tháng 9/2027.

Hội đồng Y khoa quốc gia lưu ý đây là các mốc thời gian dự kiến. Thông tin cụ thể về từng kỳ kiểm tra, gồm thời gian đăng ký, địa điểm và các yêu cầu liên quan, sẽ tiếp tục được cập nhật. Kỳ kiểm tra được tổ chức trực tiếp trên máy tính hoặc máy tính bảng tại các địa điểm được công bố khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra.

Về nội dung, kỳ kiểm tra không áp dụng một cấu trúc chung cho tất cả chức danh mà được xây dựng theo từng lĩnh vực hành nghề. Hình thức câu hỏi, các miền năng lực, danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu, cấu trúc và ma trận đề kiểm tra được quy định tại các quyết định riêng của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Hội đồng Y khoa quốc gia đề nghị các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe thông tin, tuyên truyền và phổ biến nội dung về kỳ kiểm tra đến người học và những người dự kiến tham gia kiểm tra năm 2027.