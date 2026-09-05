Hà Nội: Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong ngày khai giảng

ANTD.VN - Sáng 5-9, cùng với hơn 2,3 triệu học sinh Thủ đô bước vào năm học 2026-2027, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở đồng loạt triển khai phương án phân luồng, điều tiết tại các tuyến, nút giao trọng điểm và khu vực trường học.

Chủ động từ sớm

Từ đầu giờ sáng, lưu lượng người và phương tiện tăng nhanh trên nhiều tuyến đường có trường học. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển; nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ đúng nơi quy định, không tập trung dưới lòng đường; đồng thời hỗ trợ học sinh qua đường, vào trường an toàn.

Tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường bố trí lực lượng tại các tuyến đường, nút giao và khu vực cổng trường, chủ động điều tiết phương tiện, phòng ngừa ùn tắc, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

Cảnh sát giao thông phân luồng bảo đảm giao thông trong sáng 5-9

Trên đường Lý Thường Kiệt, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Cửa Nam bố trí lực lượng tại khu vực cổng Trường Trung học phổ thông Việt Đức. Đây là khu vực trung tâm, có mật độ phương tiện cao, tập trung nhiều trường học và cơ quan. Lực lượng làm nhiệm vụ liên tục hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh vào trường, sắp xếp phương tiện gọn gàng, không dừng, đỗ thành hàng dài gây cản trở giao thông.

Tại khu vực Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng trên phố Phan Đình Phùng, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 có mặt từ sớm, tổ chức phân luồng, hướng dẫn người và phương tiện. Lực lượng chức năng tập trung bảo đảm an toàn cho học sinh tại các vị trí qua đường, kịp thời nhắc nhở các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định và hạn chế tình trạng xung đột giao thông trước cổng trường.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cổng trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng

Ở khu vực ngoại thành, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 phối hợp với Công an xã Tam Hưng triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cổng trường. Lực lượng chức năng chủ động hướng dẫn phụ huynh lựa chọn vị trí dừng, đỗ phù hợp, không tụ tập dưới lòng đường; hỗ trợ học sinh di chuyển an toàn trong thời điểm lượng phương tiện tăng cao.

Tại phường Lĩnh Nam, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 phối hợp với Công an phường bố trí lực lượng tại cổng Trường Tiểu học Lĩnh Nam. Do học sinh tiểu học phần lớn được người thân trực tiếp đưa đến trường, khu vực cổng trường có thời điểm tập trung đông phương tiện. Các tổ công tác đã phân luồng, hướng dẫn phụ huynh nhanh chóng di chuyển sau khi đưa trẻ vào trường, tránh phát sinh ùn ứ trên tuyến đường.

CSGT nhắc nhở các trường hợp dừng đỗ xe tại khu vực cổng Trường Trung học phổ thông Việt Đức

Để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ Khai giảng năm học mới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội,đã chủ động xây dựng phương án, triển khai 100% đến các đơn vị, yêu cầu các đơn vị địa bàn rà soát những tuyến đường, nút giao và khu vực trường học có nguy cơ xảy ra ùn tắc để bố trí lực lượng phù hợp.

Đồng thời phối hợp với Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nhà trường tổ chức phân luồng, giữ trật tự khu vực cổng trường, không để việc tập trung phương tiện ảnh hưởng đến giao thông chung.

Tạo chuyển biến về nhận thức

Cùng với nhiệm vụ phân luồng, điều tiết, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phát tờ rơi, tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Nội dung tập trung vào những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; đi ngược chiều; dừng, đỗ xe tùy tiện; giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển.

Lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến Phan đình Phùng

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, mục tiêu không chỉ là bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong buổi khai giảng mà còn tạo chuyển biến về nhận thức, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh và phụ huynh trong suốt năm học. Việc tuyên truyền trực tiếp tại cổng trường giúp các quy định pháp luật đến gần hơn với từng gia đình, nhất là trong những ngày đầu năm học mới, khi nhu cầu đưa, đón học sinh tăng cao.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước. Số lượng học sinh lớn, trong khi nhiều trường nằm trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, khiến khu vực cổng trường thường xuyên chịu áp lực giao thông vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Việc phụ huynh đồng loạt dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc tập trung ngay trước cổng trường có thể nhanh chóng gây ùn ứ, ảnh hưởng đến các tuyến đường lân cận.

Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; duy trì, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Lực lượng làm nhiệm vụ trong sáng 5-9

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm phổ biến như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hoặc tự ý thay đổi kết cấu, “độ”, “chế”, “kích tốc” xe điện. Các phương tiện bị thay đổi tính năng, kết cấu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi người điều khiển còn hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường kiểm tra phương tiện học sinh sử dụng tại khu vực cổng trường, bãi trông giữ xe; chấn chỉnh các điểm nhận trông, giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển. Trường hợp phát hiện học sinh sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện, lực lượng chức năng sẽ xác minh và làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện; đồng thời thông báo vi phạm tới nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp khi đưa, đón con; dừng, đỗ xe đúng quy định và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Sự gương mẫu của người lớn không chỉ góp phần giữ giao thông thông suốt trước cổng trường mà còn giúp hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.