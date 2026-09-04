An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

0 bình luận

ANTD.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức CH Pháp từ ngày 7 đến ngày 12-9-2026.

1000049414.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo Thông cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026.

Theo TTXVN

Tin liên quan

Từ khóa:

#Chuyến thăm cấp nhà nước #Quan hệ ngoại giao #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng