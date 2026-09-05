Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

ANTD.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ bước vào năm học mới với khí thế mới, đạt nhiều kết quả thực chất...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự và tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Sáng 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 cùng thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường Dương Nội, Hà Nội). Cùng dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội Cấn Thị Việt Hà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ; mong muốn các thầy cô giáo và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 79 năm xây dựng và trưởng thành; bước vào năm học mới với khí thế; tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy và học, đạt nhiều kết quả.

Phát biểu khai giảng, Cô giáo Lương Quỳnh Lan, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho biết, bước vào năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ chào đón 877 học sinh khối 10, tổng số học sinh toàn trường là hơn 2.300 học sinh.

Năm học 2026-2027, nhà trường xác định phương châm hành động là: “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất” gắn với “Thi đua dạy tốt, học tốt” trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.