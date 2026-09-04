TIN BUỒN: Cụ Nguyễn Thị Duyên từ trần

ANTD.VN - Cụ Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1934), là thân mẫu đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; do tuổi cao sức yếu, đã từ trần.

Cụ: Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1934; quê quán: thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; là thân mẫu đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Do tuổi cao sức yếu, cụ Nguyễn Thị Duyên đã từ trần vào hồi 08 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 9 năm 2026 (tức ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ); hưởng thọ: 93 tuổi.

Lễ nhập quan: 6h00’ ngày 05/9/2026 (nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ).

Lễ viếng: Từ 6h30’ ngày 05/9/2026 (thứ Bảy) đến 7h00’ ngày 07/9/2026 (thứ Hai) tại nhà riêng, thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Lễ truy điệu và đưa tang: 7h15’ ngày 07/9/2026 (nhằm ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ).

Lễ an táng: Vào hồi 8h45’ ngày 07/9/2026 tại Nghĩa Trang thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH kính báo