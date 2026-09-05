Công an xã chắp cánh ước mơ cho 14 học sinh khó khăn ngày khai trường

ANTD.VN - Sáng 5/9, hòa chung nhịp trống khai trường rộn rã của năm học 2026 - 2027, 14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Xuân La, Hà Nội đã đón nhận một bất ngờ ấm áp. Không chỉ mang đến sách vở và đồ dùng thiết yếu, những phần quà từ lực lượng Công an cơ sở còn tiếp thêm nghị lực, che chở bước chân các em đến lớp.

Công an xã Phượng Dực (TP Hà Nội) tặng quà 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp khai giảng

7h30 sáng 5/9/2026, sân Trường Tiểu học Phượng Dực 1 - điểm trường Xuân La, (xã Phượng Dực, TP Hà Nội) bừng lên sắc đỏ của cờ hoa và khăn quàng, đánh dấu mốc khởi đầu cho năm học 2026 - 2027 .

Xen lẫn trong đám đông học trò náo nức ngày tựu trường là màu áo xanh lá quen thuộc của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phượng Dực . Hôm nay, họ đến trường không chỉ để làm nhiệm vụ phân luồng giao thông hay bảo đảm an ninh trật tự vòng ngoài như mọi bận, mà để trao gửi tấm lòng đến thế hệ măng non .

Tại lễ khai giảng, đại diện Công an xã Phượng Dực đã tận tay trao 14 suất quà cho 14 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn .

Những chiếc túi xách tay màu trắng được trao gửi, bên trong là sách vở thơm mùi giấy mới, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm học đường thiết yếu . Từng cuốn vở, chiếc bút được các chiến sĩ tỉ mỉ lựa chọn, gói ghém cẩn thận trước ngày hội lớn.

Đối với nhiều gia đình ở nông thôn, lo liệu đủ quần áo, sách vở ngày đầu năm học luôn là một gánh nặng lớn. Hiểu được những nhọc nhằn ấy, lực lượng Công an đã chủ động lên kế hoạch quyên góp, sẻ chia.

Những món quà tuy không mang giá trị vật chất quá lớn lao, nhưng lại cực kỳ thiết thực vào đúng thời điểm các em cần nhất .

Đó là tình cảm, là sự quan tâm và cũng là trách nhiệm của những người lính gắn bó máu thịt với quê hương . Sự hỗ trợ này trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em thêm tự tin, phấn khởi bước vào năm học mới .

Nói về hoạt động ý nghĩa ngay trên sân trường, Trung tá Dương Văn Thắng, đại diện đơn vị cho biết, Công an xã luôn xác định việc chăm lo, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng .

Việc bảo vệ bình yên cho xóm làng phải đi đôi với việc chung tay xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh .

"Chúng tôi mong rằng các em học sinh sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chính các em sẽ là người đóng góp sức mình để xây dựng quê hương Phượng Dực ngày càng giàu đẹp, văn minh", Trung tá Dương Văn Thắng nhắn nhủ .

Lễ khai giảng khép lại trong nụ cười rạng rỡ của 14 cô cậu học trò nhỏ khi ôm chặt những phần quà mới trên tay . Bước chân các em vào năm học mới từ nay không chỉ có sự dìu dắt của thầy cô, gia đình, mà còn có điểm tựa vững chắc từ những người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn kề vai sát cánh.