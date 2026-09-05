Ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” tại THPT Phan Huy Chú

ANTD.VN - Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn minh và thân thiện, Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội phối hợp với Công an phường Láng, Hà Nội tổ chức ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”, qua đó tăng cường sự đồng hành giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh.

Sáng 5-9, trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội phối hợp với Công an phường Láng, Hà Nội tổ chức ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”.

Không khí vui tươi, phấn khởi tại lễ khai giảng năm học mới Trường THPT Phan Huy Chú

Đón chào các em học sinh lớp 10

Mô hình được triển khai trong bối cảnh xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh ngày càng được chú trọng. Trước đó, Trường THPT Phan Huy Chú đã phối hợp với Công an phường tiến hành khảo sát để xây dựng mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết”. Mô hình hướng tới lan tỏa những hành động đẹp, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Ra mắt mô hình "Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết"

Theo phương châm “Nhà trường chủ động – Học sinh tích cực – Công an và chính quyền đồng hành – Gia đình và xã hội tham gia”, mô hình xác định rõ vai trò của từng lực lượng trong việc cùng xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn. Trong đó, nhà trường giữ vai trò chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; học sinh là chủ thể trực tiếp tham gia, lan tỏa những giá trị tích cực; lực lượng Công an và chính quyền địa phương đồng hành trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; gia đình và xã hội cùng phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

Một trong những nội dung trọng tâm của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi. Cùng với đó là giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh mạng; phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội.

Đáng chú ý, mô hình đề cao vai trò chủ động của học sinh. Thông qua các câu lạc bộ, diễn đàn, hoạt động ngoại khóa, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật mà còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, chia sẻ và lan tỏa những hành vi ứng xử đẹp trong trường học. Đây được xác định là một trong những giải pháp góp phần hình thành ý thức trách nhiệm, lối sống văn minh và kỹ năng ứng xử phù hợp cho học sinh.

Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, nhà trường cũng hướng tới ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý và tiếp nhận phản ánh về an ninh học đường. Việc kết hợp giữa giáo dục trực tiếp với các phương thức ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp thông tin đến học sinh nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời nâng cao hiệu quả nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh trong môi trường học đường.

Một nội dung quan trọng khác là xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – Công an – chính quyền địa phương, chủ động nắm tình hình, quản lý, giáo dục học sinh, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự học đường được đặt trong mối quan hệ phối hợp thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ xử lý khi vụ việc đã phát sinh.

Tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo UBND phường, Công an phường, các đơn vị chức năng, Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Phan Huy Chú đã thực hiện nghi thức ra mắt mô hình.

Tham gia nghi thức ra mắt có đồng chí Vũ Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường; Trung tá Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường; cùng Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc ra mắt mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết” được kỳ vọng tạo thêm một kênh phối hợp hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và các hành vi gây mất an ninh, trật tự trong học đường. Đồng thời, mô hình góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ trường học đến cộng đồng dân cư.

Với sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, lực lượng Công an, chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh, mô hình hướng tới xây dựng hình ảnh học sinh Trường THPT Phan Huy Chú thanh lịch, văn minh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc.