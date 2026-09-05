Ngành giáo dục đồng loạt cắt giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp hành chính

ANTD.VN - Các sở GDĐT cần đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ số, sổ sách số ngay trong năm học 2026-2027, bảo đảm dữ liệu được tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần, liên thông, dùng chung và không làm phát sinh thêm công việc, chi phí cho nhà giáo.

Theo Bộ GD-ĐT, năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục sẽ rà soát, cắt giảm các cuộc họp hành chính không cần thiết. Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu sở GDĐT rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp, không thực sự nâng cao chất lượng giáo dục hoặc gây áp lực không cần thiết cho học sinh, nhà giáo và cơ sở giáo dục; không tự đặt ra, không yêu cầu thực hiện hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng không có căn cứ pháp lí hoặc không thực sự cần thiết.

Đối với cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp (trong quy định nhưng còn bất cập, trùng lặp, không còn phù hợp thực tiễn hoặc không thuộc danh mục quy định nhưng cần thiết, hiệu quả trong công tác quản lí, dạy và học), sở GDĐT tổng hợp đề xuất Bộ GDĐT hoặc cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cắt giảm theo thẩm quyền.

Bộ GDĐT đề nghị sở GDĐT đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ số, sổ sách số ngay trong năm học 2026-2027, bảo đảm dữ liệu được tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần, liên thông, dùng chung và không làm phát sinh thêm công việc, chi phí cho nhà giáo.

Về cắt giảm hồ sơ, sổ sách hội họp, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT thực hiện đúng, đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không tự đặt ra, không yêu cầu giáo viên, cơ sở giáo dục thực hiện thêm hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng không có căn cứ pháp lí hoặc không thực sự cần thiết.

Tại các cơ sở giáo dục, các nhà trường thực hiện hồ sơ, sổ sách theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của từng loại hình cơ sở giáo dục và quy định có liên quan; không yêu cầu thực hiện thêm hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng dưới bất kì hình thức nào nếu không có căn cứ pháp lí hoặc không theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Các Sở GD-ĐT không tự đặt ra, không yêu cầu thực hiện hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng không có căn cứ pháp lí.

Đối với hồ sơ, sổ sách đã được quy định nhưng còn bất cập, trùng lặp, không phù hợp hoặc không tạo giá trị thiết thực cần tổng hợp, đánh giá, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cắt giảm; trong thời gian chưa được sửa đổi, thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với hồ sơ, sổ sách ngoài danh mục nhưng thực sự cần thiết, phục vụ hiệu quả quản lí, dạy học, giáo dục, không gây áp lực, chi phí không cần thiết và được tập thể nhà trường đồng thuận được sử dụng trong phạm vi nội bộ; đồng thời báo cáo Sở GDĐT để rà soát, đánh giá, chuẩn hóa hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung vào các quy định.

Các sở không yêu cầu xây dựng báo cáo trung gian không cần thiết; không yêu cầu báo cáo lại thông tin, số liệu đã có trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định.



Rà soát, cắt giảm các cuộc họp hành chính không cần thiết; ưu tiên thời gian cho hoạt động dạy học, giáo dục và sinh hoạt chuyên môn.

Trong năm học 2026-2027, triển khai hồ sơ số, sổ sách số theo quy định và lộ trình của Bộ GDĐT; từng bước thay thế hồ sơ, sổ sách giấy bằng hồ sơ, sổ sách trên môi trường số; không yêu cầu đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung, trừ trường hợp pháp luật có quy định.