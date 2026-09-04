Chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước thềm năm học mới

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên trong những ngày đầu năm học mới, Công an phường Cửa Nam, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học và các tuyến đường lân cận.

Theo đó, Công an phường đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường trên địa bàn tiến hành rà soát thực tế khu vực cổng trường, các tuyến đường xung quanh và những vị trí có nguy cơ phát sinh ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Trên cơ sở đó, các bên thống nhất phương án tổ chức giao thông, bố trí điểm đưa, đón học sinh phù hợp, khoa học, bảo đảm an toàn và thuận tiện.

Các điểm trông giữ phương tiện cũng được kiểm tra, sắp xếp hợp lý, yêu cầu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông. Lực lượng nhà trường được bố trí phối hợp hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, từng bước hình thành nề nếp giao thông văn minh trước khu vực cổng trường.

Các điểm trông giữ phương tiện trước cổng trường học cũng được kiểm tra, sắp xếp hợp lý, yêu cầu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các trường học được Công an phường xác định là nhiệm vụ thường xuyên, cần triển khai từ sớm, từ xa, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, nhà trường, phụ huynh và học sinh.

“Chúng tôi tập trung rà soát, nhận diện những điểm có nguy cơ ùn tắc, mất an toàn để chủ động xây dựng phương án xử lý phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên.

Phối hợp với các nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh tất cả các cấp học

Mục tiêu là không chỉ bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong những ngày đầu năm học mà còn góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh cho học sinh” - Trung tá Lê Văn Thinh nhấn mạnh.

Song song với công tác tổ chức, điều tiết giao thông, Công an phường Cửa Nam đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Nội dung được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với từng lứa tuổi và tuyên truyền thông qua pano, áp phích, bảng tin, các nhóm truyền thông của nhà trường.

Trong đó, tập trung hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường; đồng thời cảnh báo nguy cơ tai nạn khi điều khiển phương tiện không phù hợp với độ tuổi hoặc tụ tập dưới lòng đường.

Lắp các biển bảng, pano, áp phích tuyên truyền nâng cao hiểu biết về Luật TTATGT cho học sinh tại các trường học

Thời gian tới, Công an phường Cửa Nam tiếp tục phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên; kết hợp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý tình huống, phòng tránh tai nạn.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, tạo nền tảng để mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc chấp hành pháp luật về giao thông.