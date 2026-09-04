ANTD.VN - Ngày 4-9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Bộ Công an tổ chức gặp mặt, động viên Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu, động viên tinh thần trước giờ Đội tuyển lên đường thi đấu tại Belarus

Dự và chỉ đạo buổi gặp mặt có Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây là dịp để lãnh đạo Cục động viên tinh thần, đồng thời quán triệt những yêu cầu đối với Đội tuyển trước khi bước vào sân chơi quốc tế.

Cuộc thi “Lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất sắc” năm 2026 là cuộc thi quốc tế lần thứ XI do Cộng hòa Belarus tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 11-9 tại thành phố Minsk. Đây cũng là lần thứ ba Bộ Công an Việt Nam cử Đội tuyển tham gia cuộc thi. Đoàn Việt Nam do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm Trưởng đoàn.

Cuộc thi gồm 5 nội dung với yêu cầu cao về thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp, trong đó có các bài thi vác cuộn vòi 19kg lên tầng 4 tháp tập; nâng, kéo cuộn vòi từ tầng 1 lên tầng 4; dùng búa tạ dịch chuyển thanh xà nặng 72,5kg; chạy ziczac kết hợp kéo vòi, phun nước vào hộp tiêu điểm và di chuyển ma-nơ-canh 80kg về đích.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH động viên CBCS trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Đội tuyển Việt Nam tham gia 3 nội dung gồm cá nhân nam, đôi nam và đồng đội tiếp sức. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyển chọn 9 cán bộ, chiến sĩ từ Công an các đơn vị, địa phương để thành lập Đội tuyển.

Từ ngày 7-8 đến 5-9, Đội tuyển được huấn luyện tập trung 29 ngày tại Cơ sở 2, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Chương trình huấn luyện bám sát yêu cầu thi đấu, tập trung vào thể lực, kỹ thuật chữa cháy và CNCH, khả năng phối hợp đồng đội cũng như phòng ngừa chấn thương.

Qua quá trình tập luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ cơ bản đáp ứng yêu cầu thi đấu. Tuy nhiên, Ban Huấn luyện và Đội tuyển cũng phải khắc phục không ít khó khăn do thời tiết, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa hoàn toàn tương đồng với môi trường thi đấu quốc tế.

Đội tuyển chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Dương Đức Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực của Ban Huấn luyện, các thành viên Đội tuyển.

Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh, tham dự cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động thể thao, mà còn là dịp để thể hiện bản lĩnh, hình ảnh và danh dự của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam; đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu các thành viên Đội tuyển tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, giảm sai số, nâng cao tính ổn định; đặc biệt đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, quản lý chặt cường độ tập luyện, sức khỏe và tình trạng chấn thương.

Cùng với đó, từng thành viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức, của Đoàn và pháp luật nước sở tại; giữ gìn hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Tổ công tác chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ

Động viên Đội tuyển trước ngày lên đường, Thiếu tướng Dương Đức Hải đề nghị mỗi thành viên phát huy tinh thần “Đoàn kết - Kỷ luật - Bản lĩnh - Quyết tâm - An toàn”, thi đấu trung thực, tôn trọng bạn bè quốc tế, nỗ lực hết mình, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật, thân thiện và trách nhiệm.

Sau cuộc thi, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá thực chất kết quả, phân tích những sai số để rút kinh nghiệm; đồng thời xây dựng chương trình tuyển chọn, huấn luyện cho những năm tiếp theo và từng bước hoàn thiện sân bãi, mô hình, tháp tập, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện thường xuyên.

Thiếu tướng Dương Đức Hải chúc Đội tuyển mạnh khỏe, đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, đạt kết quả cao nhất và có chuyến công tác tại Belarus an toàn, thuận lợi.