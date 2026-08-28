Những trang báo tường gieo niềm tin ngày trở về

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ngày 28-8, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi viết báo tường với chủ đề “Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai”. Không chỉ tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, cuộc thi còn là hình thức giáo dục trực quan, giúp học viên thêm hiểu về truyền thống dân tộc, củng cố niềm tin và nghị lực làm lại cuộc đời.

Phát biểu phát động cuộc thi, Thiếu tá Nguyễn Quyết Đạt, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội nhấn mạnh, công tác cai nghiện không chỉ dừng ở điều trị, quản lý mà còn chú trọng giáo dục, ổn định tâm lý và giúp học viên từng bước thay đổi nhận thức, hành vi. Thông qua cuộc thi, học viên có thêm cơ hội tìm hiểu truyền thống lịch sử của dân tộc, lực lượng Công an nhân dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và quyết tâm từ bỏ ma túy.

Học viên cai nghiện giới thiệu về tác phẩm bích báo của mình.

Cuộc thi có 10 tổ đội tham gia, đại diện cho hàng trăm học viên tại 3 phân khu. Từ những ngày đầu phát động, phong trào làm báo tường đã lan tỏa đến từng tổ đội. Mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình cùng bàn bạc, phân công và chung sức thực hiện.

Các tờ báo được thể hiện đa dạng với xã luận, cảm nghĩ, thơ, truyện ngắn, tranh vẽ và các hình thức trang trí sáng tạo. Nhiều tác phẩm thể hiện sự tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang ngày ngày đồng hành cùng học viên trong quá trình cai nghiện, đồng thời gửi gắm mong muốn thay đổi, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.

Các tác phẩm báo tường của học viên cai nghiện



Điểm nhấn của cuộc thi là phần thuyết trình. Trong thời gian 3-5 phút, đại diện các tổ đội tự tin giới thiệu tác phẩm và thông điệp của mình. Đằng sau những câu chữ, hình ảnh còn là những tâm tư, suy nghĩ và quyết tâm của những người đang nỗ lực vượt qua quá khứ để hướng tới một cuộc sống mới.

Ban Giám khảo chấm điểm các tác phẩm

Ban Giám khảo đã chấm các tác phẩm dựa trên nội dung tư tưởng, ý nghĩa giáo dục, chất lượng bài viết, tính sáng tạo và phần thuyết trình. Qua đó, không chỉ lựa chọn những tác phẩm nổi bật mà còn ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự cố gắng của các tập thể học viên.

Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 1 trao khen cho những học viên đạt thành tích cao

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho những tổ đội có thành tích xuất sắc. Các tác phẩm tiêu biểu tiếp tục được trưng bày tại không gian sinh hoạt chung của các phân khu, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực.

Từ những trang báo tường được viết bằng sự chân thành, cuộc thi đã tạo thêm một khoảng không gian để học viên nhìn lại mình, trân trọng những người thân yêu và nuôi dưỡng quyết tâm thay đổi. Đó cũng là những bước nhỏ nhưng ý nghĩa trên hành trình trở về với gia đình và cộng đồng.