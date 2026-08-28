Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ Quốc khánh 2-9, ngay trong tối 28-8, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã đồng loạt triển khai lực lượng, ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Xác định dịp Quốc khánh 2-9 là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, nhu cầu đi lại, vui chơi, tập trung đông người tăng cao, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa;

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời nhận diện, đánh giá những nguy cơ, yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự để xây dựng phương án, bố trí lực lượng, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với tình hình thực tế…" - Chỉ huy Công an phường cho biết.

Thượng tá Trần Xuân Hải - Trưởng Công an phường Cửa Nam quán triệt cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT dịp 2-9

Trên cơ sở đó, đơn vị đã huy động lực lượng, tổ chức trực chiến 24/24 giờ, tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác tuần tra tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực đông người, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở lưu trú và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Công an phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai ra quân

Đặc biệt, Công an phường đã chỉ đạo các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm trên các tuyến phố trọng điểm, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, quản lý các cơ sở lưu trú; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động dán, rải tờ rơi, tài liệu trái quy định; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ chiến sĩ tập trung với tinh thần cao nhất, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, Công an phường Cửa Nam tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại hung khí nguy hiểm cũng được tăng cường, góp phần chủ động loại trừ các nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường, khép kín địa bàn

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mỗi cán bộ chiến sĩ đã và đang đóng góp công sức nhỏ bé vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an Thủ đô, để người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn

Công an phường Cửa Nam cũng đề nghị nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng; kịp thời thông báo, cung cấp thông tin khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần cùng lực lượng Công an giữ vững bình yên địa bàn, bảo đảm cho người dân đón lễ Quốc khánh 2-9 an vui, trọn vẹn.