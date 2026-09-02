BHYT – Hành trang sức khỏe khởi đầu năm học mới

ANTD.VN - Mỗi dịp đầu năm học mới, Bảo hiểm y tế (BHYT) luôn là hành trang quan trọng mà các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên (HSSV).

Thực tế khám, chữa bệnh cho thấy rủi ro sức khỏe luôn ẩn chứa và khó lường. Từ những tai nạn sinh hoạt, chấn thương thể thao đến các bệnh lý nguy hiểm cần điều trị dài ngày, chi phí y tế có thể trở thành gánh nặng khổng lồ.

Với nhóm HSSV – những người chưa tự chủ về kinh tế – mọi khoản viện phí đều đè nặng lên vai cha mẹ. Một đợt điều trị kỹ thuật cao có thể tiêu tốn từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, dễ dàng làm kiệt quệ tài chính của một gia đình.

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BHYT hoạt động theo nguyên lý chia sẻ rủi ro: "Lấy số đông bù số ít", người khỏe hỗ trợ người bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các con số thống kê đã chứng minh vai trò to lớn của quỹ BHYT đối với HSSV. Khi hơn 3,52 triệu lượt học sinh khám chữa bệnh với số tiền quỹ chi trả 1.807,2 tỷ đồng; Hơn 565 nghìn lượt sinh viên KCB với số tiền chi trả 337,4 tỷ đồng.

Quỹ BHYT đã chi trả cho 779 HSSV có chi phí từ 100 - 200 triệu đồng; 234 em có chi phí từ 200 - 500 triệu đồng; 23 em từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, có 3 trường hợp chi phí vượt mốc 1 tỷ đồng (trong đó cao nhất là một học sinh tại TP HCM mắc rối loạn đông máu và suy tim, được BHYT chi trả hơn 1,369 tỷ đồng).

Việc tham gia BHYT liên tục đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ quyền lợi lâu dài. Theo quy định, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 15.180.000 đồng) sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.

Vì vậy, gia đình nên chọn phương thức đóng 12 tháng ngay từ đầu năm học để tránh bị gián đoạn thẻ.

Năm học 2026 - 2027, HSSV tiếp tục nhận được sự hỗ trợ lớn từ ngân sách nhà nước: Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. HSSV chỉ cần đóng 56.925 đồng/tháng (tương đương 683.100 đồng cho trọn vẹn 12 tháng).

Có thể thấy, tham gia BHYT không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm xã hội. Khoản đóng góp nhỏ của những HSSV khỏe mạnh sẽ góp phần tạo nên nguồn lực chung để cứu chữa cho những bạn học không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Năm học mới đã đến. Bên cạnh niềm vui cắp sách đến trường, hãy chủ động trang bị “tấm lá chắn” BHYT cho con em mình.

Một tấm thẻ có thể không cần dùng đến suốt cả năm – đó là điều may mắn nhất nhưng nếu biến cố xảy ra, đó sẽ là điểm tựa vững vàng giúp các em vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục hành trình học tập.