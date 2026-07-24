Nhóm cướp manh động khiến người đi đường hoảng sợ

ANTD.VN - Khi ép nạn nhân dừng lại, Quang xuống xe cầm theo dao quắm hàn tuýp chém liên tiếp 3 nhát vào mũ bảo hiểm mà người đi đường đội trên đầu, đồng thời quát “đưa tiền đây”...

Ngày 24-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Triệu Đăng Quang (SN 2008, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2009, ở xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Xuân Hồng (SN 2009, ở phường Tây Mỗ, Hà Nội) và Đỗ Duy Hưng (SN 2008, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 26-10-2025, Công an xã Sơn Đồng (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của anh Hoàng Công Tu về việc anh này bị 3 đối tượng dùng hung khí đe dọa chiếm đoạt chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy M15 tại khu đô thị An Lạc, xã Sơn Đồng.

Nhóm cướp "choai choai" tại phiên tòa phúc thẩm.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, khuya ngày 25-10-2025, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Vũ uống rượu ở nhà của Nguyễn Triệu Đăng Quang tại Chung cư The Golden thuộc xã An Khánh, TP Hà Nội. Trong lúc đang uống rượu, Huy nói “uống rượu chán thế nhờ, hay là đi cướp đi”.

Nghe vậy, Dũng và Quang đồng ý tham gia, còn Vũ uống rượu say nên đi ngủ. Quang sau đó vào phòng ngủ lấy con dao quắm hàn tuýp đưa cho Dũng rồi xuống bếp cầm theo một con dao thái. Huy lấy chìa khóa xe máy Honda Airblade của Vũ chở Dũng ngồi giữa cầm dao quắm hàn tuýp, Quang ngồi sau cùng cầm dao thái.

Nhóm này thống nhất sẽ đi trên các tuyến đường vắng người qua lại, không có đèn chiếu sáng, nếu gặp người đi đường thì cướp tài sản.

Rạng sáng 26-10-2025, nhóm cướp phát hiện anh Hoàng Công Tu điều khiển xe máy nhãn hiệu Vision màu đen - đỏ, đi ngược chiều một mình. Thấy đường vắng người qua lại, nhóm cướp hô “đứng lại, đứng lạt, không chạy được đâu”. Khi anh Tu dừng xe lại ven đường thì bị Dũng và Quang cầm dao áp sát.

Lúc này, Dũng cầm dao quắm hàn tuýp chém vào mũ bảo hiểm anh Tu đang đội trên đầu, Quang dùng lưỡi dao gõ vào mũ bảo hiểm khoảng 3-4 cái. Dũng và Quang nói “có bao nhiêu tiền đưa hết đây”.

Anh Tu nói “em không có tiền đâu, các anh tha cho em”. Thấy vậy, Dũng thò tay vào túi áo khoác của anh Tu lấy được 1 chiếc thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy M15.

Sau khi cướp được điện thoại, Huy chở cả nhóm về nhà Quang ngủ. Đến khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, Dũng, Quang, Huy mang chiếc điện thoại cướp được của anh Tu đi bán với giá 400.000 đồng. Số tiền bán điện thoại Dũng, Quang, Huy sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Rạng sáng hôm sau, 3 tên cướp trên rủ thêm Nguyễn Tuấn Vũ tham gia cùng. Nhóm cướp chở nhau trên 3 xe máy, cầm theo hung khí để cướp tài sản của người dân. Trước khi xuất phát, Quang bảo với cả nhóm “thấy ai trẻ tuổi đi xe máy là chặn để cướp tiền và điện thoại của họ”.

Đến khoảng 3h cùng ngày, khi cả nhóm đang di chuyển trên đường hướng từ đường vành đai 3.5, xã Sơn Đồng thì gặp anh Nguyễn Văn Hải điều khiển xe máy theo hướng ngược chiều. Phát hiện anh Hải đi một mình Dũng hô to “nhảy sang cướp đi anh ơi”. Nghe vậy, cả nhóm quay đầu xe lại rồi đuổi theo anh Hải.

Khi ép được xe của anh Hải dừng lại, Quang xuống xe cầm theo dao quắm hàn tuýp chém liên tiếp 3 nhát vào mũ bảo hiểm nạn nhân đang đội trên đầu, đồng thời quát “đưa tiền đây”. Dũng xuống xe cầm theo dao mèo nói “có bao nhiêu tiền đưa hết đây” và cầm dao gõ vào mũ bảo hiểm nạn nhân. Anh Hải sợ hãi lấy số tiền 2 triệu đồng đưa cho Dũng.

Sau khi cướp được tài sản, cả nhóm lên xe bỏ đi. Khi di chuyển trên đường vành đai 3.5 thuộc xã Hoài Đức, Hà Nội, nhóm cướp phát hiện anh Nguyễn Đức Hiệp đang điều khiển xe máy nhãn hiệu YAMAHA Exiter và sử dụng điện thoại nên ép sát, khống chế, cướp điện thoại iPhone 15 của nạn nhân. Đến khoảng 10h cùng ngày, nhóm cướp mang tài sản của nạn nhân đi bán, lấy tiền chia nhau.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Triệu Đăng Quang và đồng bọn đã bị Tòa án cấp sơ thẩm lần lượt tuyên mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo sau đó kháng cáo lên Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Tuy nhiên tại phần thủ tục phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy không có khả năng để được giảm nhẹ hình phạt nên các bị cáo cùng đại diện hợp pháp của các bị cáo đã đồng loạt rút kháng cáo, nhấp nhận mức án phạt tù tại bản án sơ thẩm.