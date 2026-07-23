'Đội lốt' phòng khám y khoa, 'vẽ' bệnh để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

ANTD.VN -Ngày 23/7/2026, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là cố tình “vẽ bệnh”, bố trí từ 3 - 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định đối với 10 đối tượng.

Để thu hút khách hàng, Phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí rất thấp.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm “vẽ bệnh”. Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng: Nguyễn Tất Tín, Lê Thị Dung và Hà Thị Bình.

Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao. Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và đơn vị liên quan tiến hành đấu tranh phá án, đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội; đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ việc khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội); Phạm Thị Lộc Thịnh (sinh năm 1983, trú tại Hải Phòng); Nguyễn Tất Tín (sinh năm 1979, trú tại Phú Thọ); Hà Thị Bình (sinh năm 1956, trú tại Thanh Hóa); Đặng Hoàng Hiếu (sinh năm 1983, trú tại Nghệ An); Bùi Thị Khai (sinh năm 1991, trú tại Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 1957, trú tại Nghệ An); Bùi Thị Sinh (sinh năm 1993, trú tại Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1995, trú tại Nghệ An).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện, nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám. Vụ án đang được điều tra, làm rõ.