Phát hiện một cửa hàng xăng dầu bán cao hơn giá quy định

ANTD.VN - Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Văn Mộng thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Hoàng Hưng, có địa điểm kinh doanh: thôn Khòn Lạn, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn bán xăng giá cao hơn so với quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu vi phạm hành chính

Từ nguồn tin của quần chúng, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Công an xã, Phòng Kinh tế xã Điềm He, phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Văn Mộng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Hoàng Hưng, có địa điểm kinh doanh tại thôn Khòn Lạn, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Hưng do bà H.T.T là cửa hàng trưởng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Hoàng Hưng đã niêm yết giá bán lẻ xăng E5RON92 mức 2 là 20.400 đồng/lít, không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Cụ thể, thời điểm áp dụng từ 15 giờ 00 phút ngày 09/7/2026 giá bán lẻ xăng mới vùng 2 đối với mặt hàng Xăng E5RON92 mức 2 của công ty là 19.570 đồng/lít. Đội QLTT số 5 đã tiến hành lập biên bản kiểm tra theo quy định; Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu thập xác minh, làm rõ các tình tiết của vụ việc đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.