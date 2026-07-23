Xử phạt 200 triệu đồng Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima

Doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành Quyết định số 174/QĐ-CT xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima.

Theo đó, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima (mã số doanh nghiệp: 0109658527) bị phạt 200 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018: đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cụ thể: Thông tin “Washima – Thương hiệu ghế massage số 1 Việt Nam” chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima tại địa chỉ https://washima.vn.

Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima có trụ sở chính tại Cổng Tây Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội, mặt hàng kinh doanh chính là các loại ghế massage, máy chạy bộ và nhiều thiết bị thể dục khác. Ngoài trụ sở chính, Công ty còn có 2 cơ sở kinh doanh khác cũng ở khu vực trên.