Tuyên án 2 đối tượng “thông chốt” và đâm xe vào cảnh sát cơ động

Ngày 24-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, đồng thời lần lượt tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) mức án 10 năm tù và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) 5 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Hai bị cáo trong vụ án này đã có hành vi điều khiể xe máy đâm trọng thương một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành năm Quốc khánh 2-9 (sự kiện A80). Do đó cả hai cùng bị truy tố về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 123 – BLHS.

Hai đối tượng đâm xe vào lực lượng công an bị đưa ra xét xử tại tòa.

Cụ thể, cáo trạng xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT sự kiện A80, khuya 21-8-2025, lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động và Công an phường Tây Hồ, phường Hồng Hà triển khai dọc hai bên đường Yên Phụ - Nghi Tàm cùng các tuyến phố lân cận.

Các thành viên tổ công tác đều mặc trang phục công an; trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông theo quy định và đứng ở hai bên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không cho người cùng phương tiện giao thông từ các hướng đi vào khu vực ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm.

Trước đó, sáng 21-8-2025, Nguyễn Bá Hoàng Nam lấy xe máy Wave của bạn cùng phòng trọ đi đến quán nước tại thôn An Cư (xã Tiến Thắng, Hà Nội). Tại đây, Nam gặp Nguyễn Văn Quân và rủ sang khu vực Hồ Tây chơi.

Được đồng ý, Nam điều khiển xe máy chở Quân (cả hai không đội mũ bảo hiểm) di chuyển từ xã Tiến Thắng, qua cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ hướng đi đường Nghi Tàm với tốc độ 70-80 km/h, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Đến đoạn vòng xuyến ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm, dù thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ phân làn, dựng barie cấm không cho người vào trên tuyến đường Nghi Tàm nhưng Nam vẫn điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng và “thông chốt”.

Một cán bộ công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng bị cáo này không chấp hành mà tiếp tục đi qua chốt khác trên đường Nghi Tàm. Sau đó, Nam điều khiển xe máy, liên tục vượt qua các chốt có các lực lượng công an bảo vệ.

Khi di chuyển hết đường Nghi Tàm đến đầu cầu vượt An Dương, thấy lực lượng công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không dừng xe mà điều khiển xe máy quay đầu đi theo hướng ngược lại với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh và liên tục “thông chốt”.

Theo cáo trạng, quá trình ngồi sau, Quân dùng hai tay ôm eo, uốn người theo hướng đánh lái của Nam. Thấy hai bên đường có nhiều người dân đứng xem, Quân còn phấn khích giơ tay reo hò với họ.

Khi Nam di chuyển đến chốt trước số nhà 310 đường Nghi Tàm, Nam phóng xe qua 2 cán bộ công an, đâm văng gậy hiệu lệnh giao thông của một người. Lúc này, anh Lê Đình Công (SN 1991), cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội đang trực ở chốt liền kéo barie ra lòng đường trước nhà số 336A đường Nghi Tàm để chặn các bị cáo.

Tuy nhiên, Nam điều khiển xe máy đi đến đâm thẳng vào người anh Công làm chiến sĩ này văng ra đường khoảng 5 mét và bất tỉnh, xe máy bị đổ và hai bị cáo ngã ra đường.

Anh Công sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả giám định cho thấy, bị hại bị tổn hại tới 73% sức khỏe. Phần mình, Nam được cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long còn Quân chỉ bị xây sát nhẹ nên được đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Theo Tòa, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”. Việc bị hại may mắn không tử vong là nằm ngoài mong muốn, ý thức của các bị cáo. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam giữ vai trò chính, còn bị cáo Nguyễn Văn Quân có vai trò giúp sức về mặt tinh thần.