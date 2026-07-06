Liên tiếp bắt giữ các đối tượng bị truy nã về tội giết người, cướp tài sản

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm về các tội như giết người, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng...

Các đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 5-7, Công an phường Hoà Bình, thành phố Hải Phòng phát hiện thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1994, trú tại xã Hoà Bình, Hải Phòng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã từ năm 2024 về tội Giết người. Lực lượng Công an phường đã tổ chức tuyên truyền, thuyết phục và vận động đối tượng Hưng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cũng trong thời gian này, Công an phường Hải An, Hải Phòng phát hiện, bắt giữ Lê Văn Dũng (SN 1990, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng), là đối tượng truy nã nguy hiểm, có 4 tiền án, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra Quyết định truy nã từ năm 2024 về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua xác minh, ngày 1-7, tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), tổ công tác của Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Trương Văn Định (SN 1973, trú tại phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra Quyết định truy nã về 2 tội: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Sau khi bỏ trốn đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm đảm bảo an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ thành công khi Trương Văn Định đang tìm kiếm cơ hội vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn.