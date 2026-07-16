Bà chủ nhà nghỉ 70 tuổi bị hai thanh niên cướp hơn 16 cây vàng

ANTD.VN - Nhận thấy chủ nhà nghỉ thường xuyên đeo nhiều loại trang sức bằng vàng trên người, Hiếu đã chú ý và rủ đồng bọn lên kế hoạch tấn công cướp tài sản…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 15-7 đưa ra xét xử, rồi lần lượt tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996, trú tại phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải Phòng), Nguyễn Việt Duy (SN 1990, ở xã Sóc Sơn, Hà Nội) mức án 20 năm tù và 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Quá trình xử cho thấy, hai bị cáo là những đối tượng không có nghề nghiệp, quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Nguyễn Viêt Duy sử dụng tài khoản có tên “Cuộc đời” để liên lạc và rủ Nguyễn Trung Hiếu đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Hai tên cướp tấn công bà chủ nhà nghỉ 70 tuổi cướp tài sản bị đưa ra xét xử tại tòa.

Hiếu nói cho Duy biết, trước đây bị cáo này thường nghỉ trọ ở phố Ngọc Hà do bà Phạm Mộng H. (SN 1955) là chủ nhà nghỉ. Bà H. ở một mình trong ngõ, vắng người thuê, ra vào không có hệ thống camrea an ninh.

Bà chủ nhà nghỉ lại thường xuyên đeo nhiều loại trang sức bằng vàng trên người nên đã khiến Hiếu chú ý. Hiếu rủ Duy đến cướp tài sản của bà H. Sau khi Duy đồng ý, cả hai bàn bạc và phân công Duy tìm mua 2 dùi cui điện.

Khoảng 18h ngày 22-4-2025, Duy điều khiển xe máy đến đón Hiếu tại bến xe buýt ở phố Nỷ, xã Sóc Sơn, Hà Nội, rồi chở đồng bọn đến nhà nghỉ Hoàng Gia ở Sóc Sơn thuê phòng nghỉ. Hai bị cáo sau đó thống nhất trưa hôm sau sẽ đi cướp.

Khoảng 14h chiều 23-4-2025, Duy và Hiếu chở nhau đến nhà nghỉ của bà H. ở ngõ 108 Ngọc Hà thuê phòng nghỉ để tìm cơ hội ra tay cướp vàng của bà chủ nhà nghỉ.

Đến 7h tối cùng ngày, Duy kiếm cớ phòng nghỉ bị mất nước để gọi bà H. lên phòng. Trong khi đó, bị cáo Hiếu núp sau cửa ra vào. Khi bà H. vừa bước vào, Hiếu cầm dùi cui trích vào lưng bà chủ nhà nghỉ khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Ngay sau đó, bà H. đứng dậy bỏ chạy thì bị Duy kéo giật lại rồi cầm dùi cui điện dí vào cánh tay làm nạn nhân trượt chân, ngã ngửa lên giường ngủ. Khi đó, Hiếu bảo Duy giữ tay bà H. không cho vùng vẫy, đồng thời kéo chăn lên giường, bịt miệng để nạn nhân không thể kêu cứu.

Trong lúc Duy giữ tay nạn nhân, Hiếu giật đứt 5 chiếc vòng ở tay bên phải, 2 chiếc vòng ở bên tay trái, 1 sợi dây ở chân phải, 2 sợi dây chuyển ở cổ nạn nhân. Gom hết số trang sức bằng vàng kể trên cùng chiếc điện thoại của nạn nhân, hai tên cướp lên xe máy bỏ đi.

“Bị cáo và Duy bỏ đi rồi lấy vàng chia nhau. Anh Duy về nhà, còn bị cáo về phòng trọ. Bị cáo được chia 3 chiếc vòng tay, 2 đoạn dây chuyền bị đứt và điện thoại của bà H. Số vàng con lại anh Duy cầm”, lời khai của Hiếu trước tòa. Lời khai của Duy tại tòa cũng phù hợp với lời khai của đồng phạm.

Có được tiền bán vàng, các bị cáo dùng ăn tiêu, trả nợ và nạp tiền vào tài khoản để chơi game. Theo lời khai của các bị cáo, số vàng cướp được, Hiếu và Duy đem bán ở nhiều cửa hàng vàng được số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Duy bán được hơn 698 triệu đồng, Hiếu bán được hơn 719 triệu đồng. Chiếc điện thoại của nạn nhân, bị cáo Hiếu chưa bán được và đã nộp cho Cơ quan điều tra.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà H. cho hay, hành vi phạm tội của hai bị cáo rất thành thạo. Khi vừa bước vào phòng nghỉ, bà bị các bị cáo vít cổ xuống, dí dùi cui, khiến bà rất sợ hãi và đau đớn. Khi bị 2 tên cướp giữ tay, lấy hết số vàng trên người, bà đã năn nỉ chúng để lại chiếc điện thoại vì trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân, nhưng vẫn bị hai tên cướp dùng ga trải giường để bịt miệng.

Theo trình bày của bà H. toàn bộ số vàng của bà bị cướp là 16,5 cây, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho hay, các chủ tiệm vàng sau khi mua lại số vàng trên của hai tên cướp đã nung chảy và chế tác nên không thể thu giữ tang vật. Tòa do đó buộc các bị cáo bồi thường bằng tiền cho bị hại.

Được quyền nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều quay xuống nói lời xin lỗi bà chủ nhà nghỉ. Riêng bị cáo Duy hứa hẹn sẽ nhờ gia đình nộp nốt số tiền khắc phục hậu quả còn lại cho bà H.