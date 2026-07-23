Chủ nhân xe Mercedes muốn người cào xước mua lại phương tiện hoặc bồi thường 200 triệu đồng

Theo cáo buộc, tối ngày 18-1-2026, chị Đỗ Bích N. (SN 1990, ở Hà Đông, Hà Nội) trình báo việc, khoảng 20h cùng ngày, chị này đỗ xe ô tô Mercedes- Benz GL 200 tại trước cửa một gia đình (ở BT12, Lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội) thì bị đối tượng không rõ lai lịch hủy hoại tài sản.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an rà soát camera xung quanh khu vực xảy ra vụ việc và đã thu giữ được clip liên quan đến vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 19h cùng ngày, chị N. đỗ xe ô tô trước cổng nhà bị cáo Mai Thị Bích Vân để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó.

Bị cáo Mai Thị Bích Vân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ. Đến khoảng 20h20 phút cùng ngày, bị cáo Vân cầm chùm chìa khóa đi ra mở cổng cho con gái. Thấy chiếc Mercedes đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh lại để nhiều chậu cây cảnh khiến con gái bị cáo Vân không dắt xe máy ra ngoài được.

Bực tức, bị cáo Vân liền dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa trước và bẻ gương chiếu hậu xe ô tô. Con gái Vân cũng bức xúc vì không dắt được xe máy ra nên cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính xe ô tô.

Một người đàn ông đỗ xe gần đó thấy vậy đã vào can ngăn trước khi lên xe rời đi. Dù vậy, bị cáo Vân và con gái vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe. Vân sau đó tiếp tục dùng chìa khóa xe gạch nhiều nhát lên khắp chiếc ô tô Mercedes.

Trong khi ấy, chồng bị cáo Vân viết 2 tờ giấy A4 với nội dung: “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông” và dán vào kính chắn gió ở đầu, đuôi xe.

Khoảng 21h20 cùng ngày, chị N. ra lấy xe thì phát hiện chiếc ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị bóc 2 tờ giấy ra rồi điều khiển xe bỏ đi. Đêm hôm đó, sau khi đưa con về nhà, chị N. đã đến Công an phường Đại Mỗ để trình báo sự việc.

Ngày 27-2-2026, bị cáo Vân bị bắt tạm giam và đến ngày 2-3-2026 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa chiều nay 23-7, bị cáo Vân khai, tối ngày 18-1, bị cáo ra mở cổng để con gái đi ra ngoài thì phát hiện xe ô tô màu đen đỗ chắn ngang cửa, khiến việc đưa xe may ra gặp khó khăn. Khi đó, bị cáo đi lên phía đầu ô tô để tìm số điện thoại của chủ xe nhưng không thấy.

Do bức xúc và không kiềm chế được, bị cáo đã dùng chùm chìa khóa cổng cào hai vết vào phần cửa bên phải của chiếc xe. Vẫn theo lời khai của Vân, việc cào xước ô tô xuất phát từ sự bức xúc nhất thời, không có động cơ hay mục đích nào khác. Bị cáo cũng phủ nhận việc làm xước phần ốp nhựa của gương chiếu hậu và thừa nhận đã dùng tay bẻ gập gương.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai và đã chủ động liên hệ với chị N. để thương lượng việc khắc phục hậu quả. Đối với yêu cầu của chị N. về việc mua lại chiếc xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng, bị cáo Vân cho hay, gia đình bị cáo không đủ khả năng tài chính để đáp ứng yêu cầu này.

Do thương lượng không thành nên bị cáo chấp nhận bồi thường theo quy định của pháp luật. Trước ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo chưa bồi thường khắc phục hậu quả nhưng đồng ý thanh toán hơn 6 triệu đồng theo mức thiệt hại được nêu trong cáo trạng.

Tại tòa, bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khi chồng đang điều trị ung thư phổi và bản thân bị cáo mắc nhiều bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn…

Trình bày tại tòa, chị N. cho biết tối 18-1, tại vị trí đỗ xe không có biển cấm dừng, đỗ và một số lời khai của bà Vân chưa thống nhất.

Về các yêu cầu bồi thường, ngoài chi phí sửa chữa chiếc xe, chị N. còn yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng tiền thuê luật sư, 100 triệu đồng do giá trị chiếc xe bị giảm sau khi cào xước.

Theo trình bày của người bị hại, sau khi sự việc xảy ra, tài khoản Facebook của chị bị xâm nhập, bản thân phải chịu nhiều áp lực và thường xuyên bị ám ảnh bởi hành vi, lời nói của bị cáo. Chị N. yêu cầu bị cáo Vân bồi thường 50 triệu đồng là tiền tổn thất tinh thần.

Trước những tình tiết mới này, đại Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung và Hội đồng xét xử sơ thẩm sau khi hội ý đã quyết định theo đề nghị của cơ quan công tố nhằm làm rõ một số nội dung không thể làm rõ ngay tại phiên tòa.