Kê khai không trung thực hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ bị phạt đến 70 triệu đồng

ANTD.VN - Theo quy định mới, từ ngày 21-7-2026, hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể bị phạt tiền đến 70 triệu đồng.

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Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo Nghị định mới, các vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ bị tăng mức phạt, đồng thời bổ sung thêm các nội dung kê khai bị xử phạt nếu khai không trung thực hoặc không chính xác. Cụ thể:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ giải thể doanh nghiệp; thông tin chủ sở hữu hưởng lợi…

Nghị định này cũng quy định:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh… quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, thông báo thay đổi thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi...

- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có), thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có) tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 1-7-2025...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.