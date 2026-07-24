Ham đỏ đen mùa World Cup, nam thanh niên trả giá

ANTD.VN - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Ngọc Hà, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo đó, ngày 20/7, trong quá trình kiểm tra hành chính, Công an phường Ngọc Hà phát hiện Nguyễn Công Minh (SN 2000; trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) có dấu hiệu tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Công Minh khai nhận trong thời gian diễn ra World Cup 2026 đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Công Minh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của đối tượng, Công an phường Ngọc Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy, mỗi mùa giải bóng đá lớn như World Cup luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ trực tuyến. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, người chơi có thể dễ dàng tham gia các đường dây cá cược trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy như nợ nần, mất an ninh trật tự và phát sinh các loại tội phạm khác. Thời gian qua, lực lượng Công an trên cả nước đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô lớn, qua đó cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm này.

Công an phường Ngọc Hà khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là cá độ bóng đá trên không gian mạng. Khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.