Giả mạo cán bộ ngân hàng lừa tiền tỷ của người vay vốn

ANTD.VN - Biết người phụ nữ cần vay vốn ngân hàng, Hương nảy sinh ý định và cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại…

Ngày 23-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Lan Hương (SN 1979, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Hà Mi (SN 1994, trú phường Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Cung Thị Châu K (SN 1972), ở Hà Nội.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, thông qua mối quan hệ xã hội bà Cung Thị Châu K quen biết Vũ Lan Hương. Do biết bà K cần vay vốn ngân hàng để làm ăn nên Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người phụ nữ này.

Ảnh minh hoạ.

Hương nói với bà K rằng bản thân bị cáo có quen biết với nhiều người làm trong ngành ngân hàng nên có thể giúp vay được vốn ODA với lãi suất ưu đãi. Để che giấu thân phận mình, Hương đặt mua trên mạng 1 căn cước công dân có thông tin Vũ Lan Hương với thông tin giả.

Thực hiện ý định chiếm đoạt tiền của bà K, Hương bàn với Nguyễn Hà Mi giả làm nhân viên ngân hàng lấy tên là Trương Thanh Huyền. Hương phân công Mi lên mạng Internet tìm hiểu về nguồn vốn ODA và thuê người làm giả 2 văn bản đồng ý giải ngân vốn ODA cho bà K với số tiền được giải ngân 84,4 tỷ đồng.

Sau khi có thông tin giải ngân vốn ODA ở 2 văn bản làm giả, Hương yêu cầu bà K phải chuyển tiền chi phí trước để được làm thủ tục nhanh. Tin tưởng thông tin Hương đưa ra, từ ngày 2-5-2025 đến ngày 2-7-2025, bà K đã đưa cho bị cáo này tổng số tiền 371 triệu đồng.

Tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà K, Hương và Mi yêu cầu bị hại chuẩn bị 1 số điện thoại di động cùng 1 điện thoại di động mới để mở tài khoản.

Đến ngày 3-7-2025, Hương và Mi hẹn bà K ra quán cà phê ở phố Kim Mã (phường Ngọc Hà, Hà Nội) để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Tại đây, Mi đưa ra giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ nội địa của một ngân hàng.

Để tạo lòng tin với bà K, Mi điền các thông tin trên giấy trước mặt bị hại và nói thêm rằng, cô ta là nhân viên ngân hàng (trong tờ khai Mi ghi thông tin Mi là Trưởng phòng giám sát). Điền thông tin xong, Mi bảo bà K ký vào phần khách hàng.

Sau đó, Mi dùng điện thoại của bà K đã chuẩn bị theo yêu cầu từ trước, đăng ký mở tài khoản online tại ngân hàng mang tên Cung Thị Châu K và bảo bị hại chuyển số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản này để chứng minh tài khoản có hoạt động, có giao dịch.

Do tin tưởng, bà K đã chuyển số tiền trên vào tài khoản vừa mở. Sau đó, Mi cầm điện thoại của bà K chuyển số tiền 500 triệu đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Hà Mi và gần 500 triệu đồng đến tài khoản khác.

Các lần chuyển khoản này Mi đều bảo bà K xác thực khuôn mặt. Vì tin tưởng nữ cán bộ ngân hàng rởm nên bà K đều thực hiện theo yêu cầu của Mi.

Sau khi chiếm đoạt được tiền Hương và Mi bảo bà K cầm Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng đến chi nhánh tổ chức tín dụng này tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội để hoàn tất hồ sơ với ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi ra địa chỉ trên, bà K không thấy có bất cứ ngân hàng nào. Lúc này, bị hại kiểm tra tài khoản thì thấy số tiền 1 tỷ đồng không còn trong tài khoản. Bà K liên lạc nhưng Mi và Hương trốn tránh không gặp, đồng thời không trả lại tiền cho bị hại.

Ngày 7-8-2025, bà K gửi đơn tố giác hành vi của Hương và Mi tới cơ quan công an… Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Hương và Mi chiếm đoạt của bà K là hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Hương chiếm đoạt 821 triệu đồng, còn Mi chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Quá trình xét xử, bộ đôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành khẩn khai nhận tội trạng như truy tố. Tòa cho rằng, bị cáo Hương là chủ mưu, còn Mi giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Hương cùng đồng phạm không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Khép lại phiên xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Lan Hương 13 năm tù và Nguyễn Hà Mi 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do các bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Tòa không áp dụng hình phạt bổ sung.