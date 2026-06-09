NSND Trịnh Kim Chi đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM

ANTD.VN - Tại Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2026-2031), NSND Trịnh Kim Chi đã đắc cử Chủ tịch hội với số phiếu tín nhiệm cao, 97,2%/

Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2026-2031) đã diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM từ ngày 8-9/6, với sự tham dự của 149 đại biểu đại diện cho 727 hội viên Hội Sân khấu TP HCM.

Tại đại hội, NSND Trịnh Kim Chi được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ mới – một dấu mốc mang nhiều kỳ vọng trong bối cảnh sân khấu thành phố bước vào giai đoạn tái cấu trúc và mở rộng không gian sáng tạo. NSND Trịnh Kim Chi cũng là nữ chủ tịch đầu tiên của Hội Sân khấu TP HCM.

Cùng nhiệm kỳ 2026-2031, đạo diễn Tôn Thất Cần và NSƯT Tuyết Thu đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch. Nhạc sĩ Võ Thanh Liêm là Trưởng ban Kiểm tra.

NSND Trịnh Kim Chi

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994 và đoạt giải Á hậu 2. Trong những năm qua, nghệ sĩ hoạt động tại Nhà hát kịch TP.HCM, sân khấu Kịch Hồng Vân…

Năm 2015, nghệ sĩ thành lập Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và là giám đốc. Tới 2019, nghệ sĩ tốt nghiệp khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trịnh Kim Chi cũng tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh khác nhau như Những nẻo đường phù sa, Xúc xắc xúc xẻ, Gạo nếp gạo tẻ, Hello cô Ba…

Nghệ sĩ được trao danh hiệu NSƯT vào năm 1994 và NSND vào 2023.

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