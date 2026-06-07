Rời bỏ “vùng an toàn”, Tăng Phúc chơi lớn với sân khấu 360 độ ôm trọn khán giả

ANTD.VN - Vào tối ngày 6/6, nam ca sĩ Tăng Phúc đã bùng nổ truyền thông và chiếm trọn trái tim hàng ngàn khán giả với mini concert "Sun Song: The New Beginning". Đây không chỉ là đêm diễn cá nhân lớn đầu tiên của anh tại TP.HCM, mà còn là một cuốn hồi ký âm nhạc đầy kiêu hãnh, nơi Tăng Phúc cùng người hâm mộ nhìn lại hành trình một thập kỷ thăng trầm, thay đổi để trưởng thành.

Hình ảnh khán đài tại nhà thi đấu Nguyễn Du được lấp đầy gần 5.000 khán giả trước giờ lên đèn còn là câu trả lời minh chứng cho sức hút và tình yêu thương của mọi người dành cho Tăng Phúc ở hiện tại.

Tăng Phúc có mini concert đầu tiên sau 10 năm hoạt động

Không chỉ là một đêm concert hoài niệm để người ta nhắc về một thập kỷ đã qua, đêm nhạc là cột mốc định vị lại chân dung của Tăng Phúc: Trưởng thành hơn trong tư duy, đa dạng hơn trong kỹ năng và chủ động hơn trong lộ trình nghệ thuật. Chương mới mang tên “The New Beginning” đã thực sự bắt đầu, từ chính sự kiên cường và nỗ lực thay đổi không ngừng nghỉ của một người nghệ sĩ.

Thử thách sân khấu 360 độ và sự dịch chuyển từ “bản năng” đến “đa năng”

Để chuẩn bị cho cột mốc này, Tăng Phúc đã chọn cách “đi ngược số đông”. Anh không cuốn theo vòng xoáy duy trì sức nóng hình ảnh mà chủ động tạo khoảng lặng, dồn 100% năng lượng cho âm nhạc và sự chuẩn bị cho "Sun Song".

Điểm đáng chú ý nhất về mặt dàn dựng trong đêm nhạc là hệ thống sân khấu 360 độ. Ý tưởng này do chính Tăng Phúc đề xuất và được hiện thực hóa cùng Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Trên thực tế, sơ đồ sân khấu này luôn là một bài toán khó, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có khả năng bao quát không gian tốt vì khán giả sẽ quan sát họ từ mọi hướng. Lựa chọn này cho thấy mong muốn của Tăng Phúc trong việc tạo ra một không gian âm nhạc gần gũi, kết nối trực tiếp và không có khoảng cách với người nghe.

Trước mini concert, Tăng Phúc chia sẻ: “10 năm là một hành trình đủ dài để Phúc nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quá quen với một Tăng Phúc đứng yên một chỗ hát ballad buồn. Nhưng sau những cột mốc rèn luyện, Phúc biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Phúc chọn sân khấu 360 độ vì Phúc muốn âm nhạc của mình lần này có thể ôm trọn lấy từng khán giả, không có bất kỳ khoảng cách nào. Phúc đã sẵn sàng cho một chương mới đón nhận nhiều thử thách và rực rỡ hơn”.

Không còn là một Tăng Phúc chỉ đứng hát ballad, khán giả dần quen với một Tăng Phúc sôi động trên sân khấu nhiều hơn

Tư duy âm nhạc của Tăng Phúc còn được phân định rõ ràng qua 2 phần của chương trình. Với người hâm mộ, "Sun Song" giống như một “tấm gương phản chiếu” hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Tăng Phúc, nơi họ được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của một ngôi sao qua âm nhạc.

Ở phần đầu, nam ca sĩ giữ thế mạnh, sự bản năng trong âm nhạc khi thể hiện lại loạt ca khúc ballad gắn liền với tên tuổi như "Từ đây từ nay", "Sau ngần ấy năm", "Thế giới mất đi một người", "Thành phố cô đơn"… Chất giọng tự sự, giàu cảm xúc ở thể loại này chính là nền tảng định hình nên vị trí của Tăng Phúc trong lòng công chúng nhiều năm qua.

Sự chuyển dịch nằm ở phần 2 khi Tăng Phúc quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân với những mảng màu âm nhạc có tiết tấu. Những bản hit quen thuộc như "Đừng chờ anh nữa", "Kỳ vọng sai lầm", "Nhờ em nhắn với người đó", 'Anh không quan trọng nữa"... cho đến bài hát mới "Bước cùng nhau" (kết hợp với S.T Sơn Thạch) đều được làm mới bằng những bản phối hiện đại, kết hợp cùng vũ đạo. Trong mắt mọi người, Tăng Phúc đã nâng cấp bản thân thành một nghệ sĩ trình diễn đa năng (performer), chứng minh sự rèn luyện bền bỉ và năng lực của một người nghệ sĩ qua thời gian.

Tính kế thừa và hệ sinh thái âm nhạc thu nhỏ

Con số 13 khách mời xuất hiện trong đêm nhạc không phải là một sự sắp xếp ngẫu nhiên để lấp đầy thời lượng, mà phần nào phản ánh góc nhìn cởi mở và sự trân trọng của Tăng Phúc đối với các mối quan hệ đồng nghiệp trong một “hệ sinh thái” âm nhạc thu nhỏ.

Tăng Phúc và các khách mời khuấy động sân khấu

Ở đó, khán giả được nhìn thấy sự gắn kết ấm áp của những người bạn bước ra từ một hành trình nhiều thử thách gồm Rhymastic, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần và Liên Bỉnh Phát qua ca khúc “Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi” - nơi âm nhạc trở thành chiếc gương soi lại những kỷ niệm vô tư, chân thành của tình bằng hữu.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc lắng đọng và trọn vẹn nhất của đêm nhạc chính là sự kết hợp giữa Tăng Phúc và nhạc sĩ Kai Đinh trong ca khúc “Là vì anh vẫn yêu em”. Sự giao thoa giữa tư duy viết nhạc tinh tế, giàu trải nghiệm của Kai Đinh - người đồng hành từ những ngày đầu chập chững ca hát - cùng chất giọng đầy tự sự của Tăng Phúc đã tạo nên một điểm chạm cảm xúc rất đẹp.

Việc đưa ca khúc này vào chương trình giống như một cái ngoảnh lại đầy biết ơn, nhắc nhớ về điểm khởi đầu nguyên bản trước khi nam ca sĩ chính thức bước vào một chương mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm nghe - nhìn, ngay trên sân khấu concert, Tăng Phúc đã khiến khán giả bất ngờ khi giới thiệu bộ đôi đĩa CD vật lý sẽ chính thức phát hành trong tháng 6. Hai ấn phẩm mang hai mảng màu đối lập hoàn toàn, đại diện cho hai chương lật mở trong thế giới nội tâm của nam ca sĩ.

Từ bóng tối bước ra ánh sáng, từ tiếng lòng thì thầm bên trong đến một khởi đầu mới rực rỡ hơn, bộ đôi CD này chính là chiếc gương soi trọn vẹn hành trình một thập kỷ đầy kiêu hãnh của Tăng Phúc.