Nghệ sĩ piano Trang Trịnh trình diễn 24 giờ cùng trí tuệ nhân tạo

ANTD.VN - Diễn ra từ 16h00 ngày 20/06 đến 16h00 ngày 21/06/2026, "Hữu hạn giữa vô cùng" là một trình diễn kéo dài liên tục trong 24 giờ của nghệ sĩ piano Trang Trịnh, nương theo trạng thái cơ thể thực tế của nghệ sĩ, không dựa trên kịch bản cố định. Ở đó, nghệ sĩ sẽ trình diễn trong một cuộc đối thoại, tương tác trực tiếp với trí tuệ nhân tạo (AI).

Dự án được khơi nguồn từ những suy tư về một thế giới đương đại vận hành bởi tính tức thời và nỗ lực cũng như niềm tin về khả năng tối ưu hóa của công nghệ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống thuật toán có năng lực phản hồi ngay lập tức đang ngày càng định hình cách con người nhận thức thế giới xung quanh, làm suy giảm khả năng chú tâm và thu hẹp đời sống chiêm nghiệm, tác phẩm đặt ra một câu hỏi giản dị: “Điều gì sẽ xảy ra khi ta nán lại lâu hơn?”

Mang hình thức của một trình diễn kéo dài, "Hữu hạn giữa vô cùng" khước từ nhịp độ tiêu thụ vội vã của đời sống số. Thay vì tìm kiếm sự mới lạ hay tính giải trí nhanh, tác phẩm mở ra một không gian của những khoảng lặng, sự lặp lại và những nhịp nghỉ tự nhiên – những điều thường bị loại bỏ khỏi các hệ thống đề cao hiệu năng. Giữa thời đại ngày càng hướng tới sự tối ưu vô hạn, tác phẩm là lời mời trở về với những điều hữu hạn nhất của con người để suy tư về những giá trị hết sức nhân bản: sự mong manh, ký ức, tình bạn, sự phụ thuộc lẫn nhau và khả năng cùng nhau hiện diện trong thời gian thực.

Trang Trịnh gọi tác phẩm là một truy vấn cá nhân về khái niệm "trình diễn", nơi nghệ thuật trở thành một nghi lễ của sự chú ý. Bên cây đàn dương cầm, cô sẽ trình diễn, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đối thoại và hiện diện cùng khán giả, nghệ sĩ khách mời, và trí tuệ nhân tạo (Generative AI) trong một không gian được cấu trúc như một hành trình hơn là một buổi biểu diễn truyền thống.

Nghệ sĩ piano Trang Trịnh

Hành trình này hoàn toàn không dựa vào một kịch bản cố định mà nương theo trạng thái cơ thể và tâm lý thực tế của nghệ sĩ trong từng thời điểm. Khán giả có thể đến, rời đi và quay lại, trở thành những người chứng kiến các trạng thái khác nhau của cơ thể, âm nhạc và thời gian.

“Tôi khao khát một sự gián đoạn triệt để đối với dòng chảy cứ thế tiếp diễn, để cư ngụ trong những khoảng lặng, nỗi cô đơn, tình thân, quãng nghỉ, sự buồn chán, và cả sự mệt mỏi”, nghệ sĩ Trang Trịnh chia sẻ.

Chương trình hoàn toàn miễn phí, chào đón mọi đối tượng công chúng từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi và những khán giả có nhu cầu tiếp cận đặc biệt.

Trang Trịnh là nghệ sĩ piano được ghi nhận trong danh sách đầu tiên của Forbes Vietnam 30 Under 30, cùng với nhiều giải thưởng quốc tế. Ra mắt quốc tế tại London năm 2006 dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Edward Gardner OBE, cô đã biểu diễn tại nhiều sân khấu và liên hoan nghệ thuật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Bên cạnh đó, cô cũng được biết đến với các dự án nghệ thuật cộng đồng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nghệ thuật và thúc đẩy đối thoại xã hội như Dàn Hợp xướng và Giao hưởng Kỳ diệu (El Sistema Vietnam), Hòa nhạc giáo dục Baby&Children Concert.