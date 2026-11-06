Diễn biến thời tiết trên cả nước 10 ngày tới có biến động gì đặc biệt?

ANTD.VN -Dự báo mới nhất cho thấy, trong khoảng 10 ngày tới, hình thái thiên tai đáng lưu ý nhất trên cả nước là không khí lạnh tác động đến thời tiết Bắc bộ và Trung bộ. Đặc biệt khu vực miền Trung xuất hiện mưa lớn.

Cơ quan khí tượng thông tin, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy trong 10 ngày tới (5-14/11/2026), trên đất liền và trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai.

Cụ thể, khoảng ngày 8-9/11/2026, các tỉnh/thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh (xác suất xảy ra 80-90%). Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 8-9/11/2026, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và giông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét (đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, Bắc bộ và Trung bộ xuất hiện mưa lớn

Cùng với đó, từ đêm 8/11/2026 đến ngày 12/11/2026, khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9/11/2026 đến ngày 12/11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cục Khí tượng Thủy văn trân trọng thông tin để Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, tỉnh, thành phố nắm bắt, chủ động tham mưu, chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó của các bộ, ngành, địa phương theo quy định.