Bắt 6 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tùng (SN 1988, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng); Nguyễn Anh Duy (SN 2000, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng); Phạm Văn Trường (SN 1996, trú tại Gia Viên, Hải Phòng); Huỳnh Công Tuấn Anh (SN 1996, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng); Phạm Trung Hiếu (SN 1994, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Tùng Linh (SN 1990, trú tại Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng).

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Qua điều tra xác định, hàng ngày các đối tượng tham gia cá độ trong đường dây của Nguyễn Đức Tùng; Nguyễn Anh Duy với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng/ ngày. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tham gia cá cược bóng đá đến nay lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật và đang tổ chức điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.