Người phụ nữ cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra, xác minh vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra vào năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng theo Quyết định khởi tố vụ án số 835/QĐ - VPCQCSDT ngày 16/6/2026.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thanh Hoàn

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Thị Thanh Hoàn (SN 1980, trú tại đường Dầu Lửa, phường Hồng Bàng, Hải Phòng) cho Đ.T.T.H (SN 1980, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) vay số tiền khoảng 850 triệu đồng.

Hai bên thoả thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.

Tính đến ngày 23/6/2025, Đ.T.T.H phải trả cho Hoàn số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi. Ngày 16/6/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra vào năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

Để có căn cứ xác định tính chất, mức độ vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức và cả nhân nào có liên quan đến hoạt động tín dụng vay tiền của Nguyễn Thị Thanh Hoàn đề nghị đến Công an phường Hồng Bàng cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng hoặc Điều tra viên, số điện thoại - Phạm Thanh Hải: 0936781230.

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